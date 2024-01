Danskerne købte tilsyneladende mere vin end normalt i dagene op til tronskiftet den 14. januar.

Således oplyser Rema 1000, at supermarkedkæden i hele landet solgte mere vin end normalt både torsdag, fredag og lørdag – de tre dage op til, at Frederik blev kronet til konge.

»Vi har solgt rigtig meget vin – virkelig ekstraordinært meget,« siger kommunikationschef Jonas Schrøder til B.T. mandag.

»Det tyder på, at danskerne virkelig har gjort sig klar til at hygge med kroningen og skåle for det.«

Især »noget med bobler« har der ifølge Schrøder været »godt salg i«.

»Nu er der snakket meget om, hvilken værdi Kongehuset har for erhvervslivet. Der må man sige tak for omsætningen. Det var godt gået af Frederik på første dag.«

Han vil af »konkurrencehensyn« ikke oplyse, hvor meget mere vin kæden har solgt.

»Det har været et stort, markant løft,« siger han.

Hvilke steder i landet, der har oplevet mest markant stigning, kan han heller ikke oplyse.

B.T. har tidligere beskrevet, at også hoteller, restauranter og turistselskaber i København, hvor regentskiftet fandt sted, oplevede ekstra efterspørgsel i forbindelse med den store begivenhed.