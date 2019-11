Efter mange år som fast inventar på flere af de store danske teaterscener og i film og tv-serier, er skuespilleren Hans Henrik Voetmann en kending i det kunstneriske miljø.

Noget, der i høj grad præger liebhaverboligen på Amagerbro, som han og hustruen, skuespillerinden Christina Krøll, netop har sat til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Den rigt dekorerede penthouselejlighed ligger på toppen af et nybyggeri fra 2014 og har en stor tagterrasse med en "suveræn udsigt ud over byens tage og Voldene ved Christianshavn", som ejendomsmægler Adam Schnack beskriver det i boligens salgsopstilling.

Indvendigt spreder de 190 kvadratmeter bolig sig over et stort køkken-alrum og tre værelser, som du kan købe - inklusiv yderligere tre altaner og elevator - for 12,5 millioner kroner.

Boliger på toppen af markedet

Udbudsprisen på skuespiller-veteranens lejlighed værdisætter hver kvadratmeter til lige omkring 65.700 kroner.

Det gør boligen til den næst dyreste ejerlejlighed i postnummeret; 2300 København S.

Generelt ligger salgspriserne i området, der dækker Amager, på omkring 38.300 kroner pr. kvadratmeter, hvis man ser på, hvad ejerlejlighederne i gennemsnit er handlet til i årets første halve år.

Det skriver Boliga.dk.

Men det er et af de områder i hovedstaden, hvor der engang imellem ryger nogle rigtig store handler over disken.

Som for eksempel den hidtil dyrest handlede ejerlejlighed i år: en penthouse med fem værelser på Islands Brygge, der blev solgt for 15 millioner kroner og en kvadratmeterpris på hele 81.000 kroner.

Udover sin tid på scenen på Det Kongelige Teater og Aarhus Teater er Hans Henrik Voetmann blandt andet kendt fra roller i publikumssucceser som Fasandræberne, Klassefesten 2 og tv-serierne Lærkevej og Nynne.

Se Hans Henrik Voetmanns penthouse her.