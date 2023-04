Lyt til artiklen

Drømmer du om en elbil, er der godt nyt:

I januar satte Tesla prisen ned på biltypen Model Y, og nu har Ford Danmark besluttet sig for at sænke prisen på deres el-pendant, Mustang Mach-e, med op til 85.000 kroner.

Det skriver techmagasinet Input, og det fremgår også af Ford Danmarks prisbrochure.

Elon Musks prisstunt fik salget af biler til at eksplodere, og nu går Ford altså samme vej.

Prisen på Mustang Mach-e falder med op til 85.000 kroner. (Arkivfoto) Foto: Keith Srakocic

Ford i USA fulgte allerede i februar efter Tesla, men nu kommer prisnedsættelsen også danske forbrugere til gode.

Indtil videre oplyser Ford Danmark dog, at der er tale om en kampagne.

Ifølge magasinet Input kan du for eksempel spare 70.000 kroner på den baghjulstrukne udgave. Den har en WLTP-rækkevidde på 600 kilometer og koster 440.000 kroner.

Forbrugerøkonom i FDM Ilyas Dogru forventer, at priserne på elbiler kan komme endnu længere ned.

»Tesla har momentum lige nu, det tror jeg, man kan og vil udnytte yderligere ved at sænke priserne et nøk mere på de populære modeller, hvis salget går for langsomt,« siger han til dagbladet Politiken.