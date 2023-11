Ude i det ganske land trækker stigende energipriser og leveomkostninger i danskernes penge, og derfor er der kamp om de danske dagligvarehandlende.

Og midt i denne kamp har man altså glemt en særlig gruppe af varer, viser nye tal.

Det er nemlig de plantebaserede varer, som er i tilbagegang, mens der i detailhandlen til gengæld bruges energi på at være billigst. Det skriver Dagligvarehandlen.

»Dette (kampen om priserne, red.) tager desværre fokus fra at implementere flere plantebaserede produkter og løsninger, som kan hjælpe forbrugerne med at træffe grønnere valg i købssituationen,« siger Marie Luja Rasmussen, der er projektleder for plantebaseret økologi til detailhandlen i Plantebaseret Videnscenter, til mediet.

Det er Dansk Vegetarisk Forening, der har undersøgt, hvor stort sortimentet af plantebaseret mad er i supermarkederne.

I 2022 var der en stigning på 12,5 procent sammenlignet med året forinden.

I år er der så sket et fald på seks procent.