Midt i Tage Andersens skønhedssøvn natten til tirsdag blev han pludselig vækket af en lyd. Hans mobiltelefon lå og bippede. Først ignorerede han det, men telefonen blev ved med at bippe. Og blev ved.

Indtil Tage rejste sig fra sengen og så på sin telefon. Synet på skærmen gjorde ikke meget for at mindske hans forvirring.

En oversigt fra Nordea Wallet viste, at YouSee var gået i selvsving. De havde forsøgt at trække én krone adskillige gange inden for relativt kort tid.

»Jeg ringede til banken klokken fem om morgenen. De kunne ikke stoppe det,« forklarer 72-årige Tage Andersen fra Fredensborg:

Tage Andersen er træt af YouSee Foto: privat

»Så ringede jeg til YouSee, der kun havde nødbemanding. De kunne spærre min telefon, men de kunne ikke stoppe opkrævningerne. Så jeg ringede til banken og fik mit kort lukket.«

Senere på dagen var Tage så en tur i Hillerød. Her skulle han ind i YouSee-butikken i en helt anden sammenhæng.

Tage jokede lidt med medarbejderen. Viste ham, at YouSee havde opkrævet en krone 28 gange i træk, indtil han havde lukket sit kort.

»Han gik straks om i baglokalet og kom hurtigt ud igen og sagde, at alt var på plads. Det var ordnet,« siger Tage.

Så Tage gik ud af butikken og ringede til sin bank. Genåbnede sit kort. Gik tilbage ind i butikken.

»Der går ikke et øjeblik, så bipper min telefon igen. Jeg siger for sjov til manden: 'Det må være YouSee.' Og ganske rigtigt. Det var YouSee, som var gået i gang med at trække mig igen,« siger Tage Andersen:

»Der sagde jeg til ham, at han lige havde sagt, det var i orden. Nu skete det igen. Det kunne han ikke løbe fra. Det eneste, han kunne sige, var, at jeg skulle lukke mit kort igen.«

Onsdag middag havde Tage fortsat ikke åbnet sit kort.

Han turde ikke. Han har bedt YouSee om at kontakte ham, når det er sikkert at åbne det igen, men han har intet hørt.

Det på trods af at YouSee allerede tirsdag eftermiddag meldte til B.T., at alle de YouSee-kunder, der har været ramt af den irriterende fejl, ikke længere har noget at frygte.

Fejlen skulle være rettet.

»Jeg er faktisk rigtig skuffet, for de lovede at kontakte mig, når det var i orden, og jeg har intet hørt,« siger Tage Andersen:

»Min nattesøvn røg, jeg har brugt 45 minutter på at ringe rundt, og oplevelsen i butikken gjorde det altså ikke bedre. Nu åbner jeg min konto onsdag aften. Hvis det hele starter forfra, så kan det godt være, jeg opsiger mine produkter.«

Om fejlen sendte YouSee onsdag følgende kommentar til B.T. i en mail.

'Efter en opgradering opstod der desværre en fejl i vores it-system. Fejlen har betydet, at en række af vores kunder er blev trukket 1 kr. adskillige gange. Fejlen blev rettet så hurtigt som muligt, og vi har nu fuldt fokus på at tilbagerulle de fejlagtige opkrævninger,' skriver YouSee og fortsætter:

'Vi beklager meget fejlen over for de berørte kunder, som alle fik information om fejlen via sms eller mail tirsdag eftermiddag.'