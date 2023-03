Lyt til artiklen

Næste gang du stopper ind på tanken for at købe en bid mad, bør du måske læse smileyrapporten.

Trods tidligere advarsler fra Fødevarestyrelsen har hverken Circle K eller Q8 formået at stramme op på fødevarehygiejnen.

Circle K på Lægårdvej i Holstebro har fået en sur smiley og bøde på 10.000 kroner, fordi butikkens koldjomfru var en potentiel bakteriebombe.

»Låger fremstår fedtede og med belægning omkring enkelte håndtag,« skriver Fødevarestyrelsen blandt andet i smileyrapporten fra kontrolbesøget, der fandt sted 23. februar.

»Det er konstateret, at der under koldjomfru i tilberedningsområdet er mangelfuldt rengjort, her er fedtede belægning på gulvet, og produktrester ligger under koldjomfruen som tegn på manglende rengøring,« står der yderligere.

Circle K-butikken oplyste ifølge kontrolrapporten, at den haltende rengøring skyldes manglende mandskabstimer, men at de fremadrettet vil have større fokus på rengøringen.

På Q8 i Odder har man heller ikke fulgt op på en indskærpelse fra forrige kontrolbesøg.

»Området omkring affaldsspand på vægge og på gulv ses der stænk af skidt.«

»På gulvet langs kant ved bord og opvaskemaskine ses der sorte belægninger,« skriver Fødevarestyrelsen blandt andet i smileyrapporten fra kontrolbesøget 23. februar.

Yderligere var der rødlige belægninger indvendigt i butikkens opvaskemaskine, og på gulvet på lageret var der skidt og belægninger.

»Langs kanten ved fryseren ses der skidt. Indvendig i kølerum ses der på væggen og på hylder sorte skimmellignende belægninger,« står der yderligere i smileyrapporten.

Q8-butikken oplyste, at de ville få kigget på det med det samme, men fik alligevel en sur smiley og bøde på 10.000 kroner.

B.T. har kontaktet både Circle K og Q8, men afventer stadig en kommentar.