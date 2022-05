En pakke almindeligt hakket oksekød koster nu næsten en 50er, og en pakke økosmør på 200 gram nærmer sig 30 kroner.

Det er blevet sværere at få pengene til at række. Lønnen følger for de fleste lønmodtagere slet ikke med inflationen, der ramte rekordhøje 6,7 procent i april – de højeste prisstigninger siden 1984.

Men hvad gør, man når pengene ikke længere rækker så langt, som de har gjort? Den 23-årige sosu-assistent Julie Frederikke Brock Matzen fra Rødekro i Sønderjylland har blandt andet taget sine egne og kærestens, Robin Hartmanns, madvaner op til overvejelse.

»Sidst jeg skulle ned at handle kød, var jeg lige ved at droppe det, fordi det simpelthen var så dyrt. Bliver priserne ved med at stige, så kunne vi godt finde på at skære ned for kødet. For os er det et oplagt sted at spare,« siger hun.

Julie Frederikke Brock Matzen og hendes kæreste og samlever Robin Hartmann. Vis mere Julie Frederikke Brock Matzen og hendes kæreste og samlever Robin Hartmann.

Fødevarer er med til at trække inflationen op, for eksempel er madolier steget med hele 64,2 procent det seneste år, mens pasta er steget med 25,4 procent.

Samlet er fødevarepriserne steget med 7,1 procent fra april i fjor til april i år.

Julie Frederikke Brock Matzen har øjnene stift rettet mod supermarkedernes tilbud, når hun fylder indkøbskurven.

»Når jeg er i butikkerne, går jeg meget efter spotvarer og datovarer. Så er der et godt knaldtilbud, så køber jeg stort ind og fylder fryseren,« siger hun.

Se undersøgelsen her: Sådan sparer danskerne Inflationen steg i marts i år til rekordhøje 5,4 procent. Hvilken indflydelse har de stigende priser på dit forbrug (du kan markere flere svar): Jeg kigger oftere efter tilbud, når jeg handler dagligvarer i supermarkedet: 53 procent

Jeg har udskudt/udskyder køb af større forbrugsgoder som for eksempel ny mobiltelefon, tv og møbler: 21 procent

Jeg køber mindre nyt tøj og sko, end jeg plejer: 21 procent

Jeg har skåret ned på ikkenødvendige ting som vin, chokolade, slik og sodavand: 20 procent

Jeg har skåret ned på mit forbrug af take away-mad: 18 procent

Jeg køber færre økologiske varer end tidligere: 16 procent

Jeg køber billigere tøj og sko, end jeg plejer: 9 procent

Jeg køber mere brugt, end jeg plejer, for eksempel tøj, legetøj, møbler, elektronik mv.: 9 procent

Jeg har skåret ned på mit forbrug af kosmetiske produkter: 8 procent

Jeg køber billigere kosmetiske produkter, end jeg plejer: 6 procent

Ingen af disse: 27 procent

Ved ikke Kilde: YouGov for B.T. 1.251 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ fra YouGov Panelet har svaret i perioden 6.-9. maj 2022. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er plus/minus 2,8 procentpoint. (OBS: Inflationen er, efter denne undersøgelse er blevet gennemført, steget til 6,7 procent i april 2022).

Den unge sønderjyde er langtfra ene om at ændre indkøbsvaner i disse tider.

Over halvdelen af danskerne – helt præcis 53 procent – kigger ligesom Julie Frederikke Brock Matzen oftere efter tilbudsvarer, end de gjorde, før priserne gik amok.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har foretaget for B.T.

Danskerne har ændret adfærd på flere punkter, viser undersøgelsen. Her er tre eksempler:

Prishop. 11,95 kroner for en liter skummetmælk. 28,95 for 200 gram økosmør. Knap 50 kroner for en pakke hakket oksekød. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Prishop. 11,95 kroner for en liter skummetmælk. 28,95 for 200 gram økosmør. Knap 50 kroner for en pakke hakket oksekød. Foto: Kristian Djurhuus

For det første har omkring hver sjette dansker allerede skåret ned for købet af økologiske fødevarer, der som oftest er dyrere end en tilsvarende konventionel vare.

For det andet køber hver femte dansker mindre nyt tøj og sko end tidligere.

For det tredje udskyder hver femte dansker nu køb af større forbrugsgoder som for eksempel ny mobiltelefon, tv og møbler.

Og der er ikke nogen vej uden om at skære ned på forbruget for mange af de danskere, der har et helt almindeligt lønmodtagerjob, lyder det fra cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre.

For en gennemsnitlig børnefamilie med to børn betyder prisstigningerne ifølge bankens beregninger, at familien skal finde ekstra 30.000 kroner i budgettet i år for at kunne købe de samme varer og tjenester som sidste år.

Det er noget, der kan mærkes, siger Jeppe Juul Borre:

»Det er rigtig mange penge, der skal findes i husholdningsbudgettet. Nogle vil kunne tære på opsparingen, men mange vil skulle skrue ned for forbruget og gå på prisjagt.«

Danskernes spareiver og udskydelse af køb af større forbrugsgoder vil isoleret set lægge en dæmper på den stigende inflation, fordi det trækker efterspørgsel ud af økonomien.

Omvendt vil det øge inflationspresset, hvis vi allesammen går til chefen og kræver – og får – mere i løn for at kunne betale for de dyrere varer, forklarer Jeppe Juul Borre.

I det sønderjyske handler det ikke om økonomisk teori for Julie Frederikke Brock Matzen. Her handler det om at få pengene til at række.

»Prisstigningerne har fået mig til at planlægge mere. Jeg kigger tilbudsaviser, skriver indkøbslister og laver madplaner ud fra tilbuddene,« siger hun og tilføjer:

10 Spareråd Brug el, når det er billigst. Sæt opvaskeren og vaskemaskinen til at køre om natten, hvor strømmen er billigst. Hæng tøjet til tørre udenfor og drop tørretumbleren. Lad bilen stå og tag cyklen på arbejde, når du skal handle eller til fritidsaktiviteter. 5-10 km er ikke langt – det er god motion :-) Undgå madspild. Gem og spis rester i stedet for at hælde dem i skraldespanden. Lav en madplan og følg den, så skærer du helt automatisk ned på dyre impulskøb og dyr takeaway. Undgå impulskøb af kaffe-to-go, tyggegummi, chokolade og lignende. Impulskøbene kan let løbe op i flere tusinde kroner om året. Tjek familiens mobilabonnementer. Du/I kan ofte få et billigere abonnement – enten hos samme teleselskab eller hos et andet. Tjek også, om du betaler for mere data, musik mv., end du bruger. Tjek, om du kan få bedre og billigere forsikringer hos et andet forsikringsselskab. Tjek også løbende, om du betaler for dækning, du ikke længere har brug for, for eksempel kaskoforsikringen på din bil, hvis den er gammel og ikke er så mange penge værd. Køb brugt. Fald ikke for tilbud, du ikke har brug for. Brug prisportaler til at finde de billigste varer på alt fra flybilletter og køleskabe til havregryn. Kilder: Arbejdernes Landsbank og Forbrugerrådet Tænk.

»Herhjemme er det mest mig, der handler, så jeg tænker meget over, at priserne stiger.«