Prisen på mælk, kød og andre dagligvarer gik amok under energikrisen efter Ruslands invasion af Ukraine i februar sidste år. Pludselig kostede 200 gram smør over 30 kroner.

Virksomhederne – alt fra producenter over distributører til detailleddet – slog korsets tegn og bedyrede, at de bestemt ikke benyttede krisen til ublu prisstigninger.

En ny analyse fra Den Internationale Valutafond (IMF) fortæller en anden historie.

Analysen viser nemlig, at virksomhederne under ét hævede priserne langt mere end de høje energipriser kunne forklare og retfærdiggøre.

Virksomhederne hævede profitterne under energikrisen, viser IMF-analyse. Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix Vis mere Virksomhederne hævede profitterne under energikrisen, viser IMF-analyse. Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix

Hele 45 procent af den tårnhøje inflation siden begyndelsen af 2022 kan nemlig ifølge IMF forklares med, at virksomhederne hævede deres profitter.

Virksomhedernes profitter lå i første kvartal i år – når der er taget højde for inflationen – en procent højere end før coronapandemien.

Inflationen toppede i euroområdet i oktober sidste år på 10,6 procent og er nede i 6,1 procent, viser de seneste tal fra maj.

Det er stadig milevidt fra Den Europæiske Centralbanks (ECB) målsætning om en kerneinflation (inflation fratrukket energi og uforarbejdede fødevarer) på to procent.

Hvis man antager, at lønninger i euroområder stiger med 4,5 procent om året de næste to år, skal virksomhederne ifølge IMF skrue ned for profitterne til samme niveau som før coronapandemien, hvis inflationsmålet på to procent skal nås i 2025.