Det er ingen hemmelig, at sommerhusmarkedet har været sydende under coronanedlukningen, hvor interesserede købere har stået i kø for at købe de eftertragtede ferieboliger rundt om i landet.

Nu viser tal fra boligsitet Boliga.dk, hvor meget sommerhuskøberne har været villige til at betale for at sikre sig en handel og et sted at holde sommerferie.

I forhold til 2019 - hvor sommerhusene i det første halve år i gennemsnit blev solgt for 16.519 kroner pr. kvadratmeter - er salgspriserne i år steget 4,5 procent* og ligger nu på 17.250 kroner.

Det betyder, at køberne i årets første seks måneder i gennemsnit har givet på den anden side af 1,55 millioner kroner for et sommerhus på 80 gennemsnitlige kvadratmeter - et hus, der sidste år ved samme tid kostede cirka 1,32 millioner kroner.

Det er en markant prisstigning - modsat et fald lille fald på -0,3 procent på det almindelige husmarked - som ifølge boligøkonom og chefanalytiker hos Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann er lidt af en overraskelske:

»Alle har brug for en helårsbolig, men et sommerhus kan let undværes, derfor har det været en stor overraskelse, at sommerhusmarkedet har klaret sig så godt under coronakrisen. Normalt rimer økonomiske kriser og køb af luksusvarer som et sommerhus ikke særligt godt og under tidligere økonomiske nedture, har sommerhuspriserne fået klø. Sådan er det bestemt ikke gået denne gang.«

Det siger hun til Boliga.dk.

»Det kan forklares både med den lave rente i øjeblikket, men mange danskere har også først og fremmest opfattet coronakrisen som en sundhedskrise og ikke en økonomisk krise. De fleste har stadig deres job, aktiemarkedet sætter rekord, og danskernes opsparing er højere end nogensinde, så det giver mod til at købe en ekstra bolig,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Sommerdanmark til boligfest

Nogle steder i landet har sommerhuskøberne været villige til at betale langt mere for at få fingre i et sommerhus end andre steder.

I hvert fald er der kommuner, hvor salgspriserne er steget op til 20 procent i forhold til sidste år.

For eksempel i den vestfynske kommune Middelfart, hvor køberne har været mest gavmilde og i årets første seks måneder givet næsten 3.200 kroner - hvilket er en stigning på over 19 procent - mere pr. kvadratmeter end samme periode i 2019. Det viser tal fra Boliga.dk.

Også i Nordjylland i Frederikshavn Kommune er sommerhuspriserne steget markant med hele 18,9 procent - efterfulgt af Odder, Næstved og Gribskov Kommune, hvor stigningen ligger mellem 15 og 17 procent.

»Det understreger, at de stigende priser er et landsdækkende fænomen og ikke kun noget, der gør sig gældende i enkelte populære landsdele. Alle dele af Danmark er således inviteret med til den igangværende fest på sommerhusmarkedets,« siger Lise Nytoft Bergmann til Boliga.dk.

Der er dog stadig områder, hvor der ikke er sket det store med priserne; i for eksempel i Skive Kommune er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på sommerhuse faldet med 10 procent i første halvår - ligesom priserne også er faldet omkring seks procent i Jammerbugt, Nordfyns og Stevns Kommune - det fire største fald på landsplan.

*Boliga.dk har opgjort den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris på sommerhuse solgt i årets første kvartal 2020 og 2019 fordelt på landsplan og kommune - og udregnet den procentvise stigning/fald.