Røverhistorier og decideret fup og fidus.

Det er, i tusindvis af tilfælde, hvad du sidder og læser, når du besøger hjemmesiden TripAdvisor for at finde ud af, hvilket hotel, du skal opholde dig på, når du rejser på ferie.

Sådan lyder konklusionen på en verdensomspændende undersøgelse, som den britiske forbrugerorganisation Which? har foretaget.

Organisationen har analyseret 250.000 brugeranmeldelser på TripAdvisors platform.

Omkring hver syvende – eller omkring 35.000 anmeldelser – viser sig at være ekstremt suspekte og ’bære alle karakteristika af falske anmeldelser’, konkluderer forbrugerorganisationen.

Med andre ord: En af syv anmeldelser, hvor hotellets fortræffeligheder bliver rost til skyerne, er med stor sandsynlighed skrevet af en falsk anmelder, der forsøger at booste hotellets score.

Undersøgelsen har givet seriøs genlyd i både britiske og amerikanske medier de seneste dage.

Hos organisationen Which? langer man hårdt ud efter TripAdvisor.

TripAdvisor får hård kritik efter en omfattende britisk undersøgelse viser, at sitet har problemer med falske anmeldelser. Foto: GERARD JULIEN Vis mere TripAdvisor får hård kritik efter en omfattende britisk undersøgelse viser, at sitet har problemer med falske anmeldelser. Foto: GERARD JULIEN

»Millioner af rejsende risikerer at få smadret deres ferie, fordi TripAdvisor ikke gør nok for at stoppe og fjerne falske anmeldelser fra folk, der misbruger platformen for at vildlede forbrugerne,« siger Naomi Leach, en talsperson fra Which?, ifølge The Guardian.

Which? har gennemgået en kvart million anmeldelser, som er skrevet om de ti øverst rangerede hoteller i de ti mest populære turistdestinationer i verden.

Resultater af den gennemgang er i flere tilfælde dybt forbløffende.

Eksempelvis viste det sig, at otte ud af ti femstjernede anmeldelser hos det bedste hotel i Cairo var skrevet af profiler, der aldrig havde anmeldt andet – hverken før eller siden. Også hoteller i Las Vegas og London viste sig at score ekstremt højt på grund af anmeldelser fra direkte suspekte profiler.

Which? anmeldte de 15 hoteller, som så allermest grelle ud, til TripAdvisor.

I 14 tilfælde erkendte TripAdvisor efterfølgende, at de pågældende hoteller havde fået reprimander for falske anmeldelser inden for det seneste år.

Efter afsløringerne har TripAdvisor fjernet hundreder af femstjernede anmeldelser fra deres platform, skriver Which?.

TripAdvisor selv har taget kraftigt til genmæle hen over weekenden.

De mener først og fremmest, at Which?’ metode er mangelfuld, da den antager, at alle anmeldelser, hvor anmelderen kun har skrevet den ene anmeldelse nogensinde, er suspekte.

Derudover siger TripAdvisor også, at det ganske enkelt ikke er korrekt, når Which? anklager dem for ikke at arbejde aktivt nok for at luge ud i røverhistorier på deres site.

»Vi gør mere end nogen anden platform derude,« siger James Kay, der er direktør for TripAdvisor i Storbritannien, til BBC:

»Vi arbejder med det her hver eneste dag, og vi har værktøjer til at opsnappe snyd, som er meget mere sofistikerede, end dem Which? har brugt.«