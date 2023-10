Danish Crowns pressechef Jens Hansen bekræfter til Finans, at en sparerunde er sat i værk.

Det betyder blandt andet, at den kriseramte slagterikoncern Danish Crown varsler mange jobnedlæggelser.

I alt vil man skære 150 funktionærstillinger.

Alt sammen i led i en stor spareplan, der skal øge koncernens indtjening 1,5 milliarder kroner, skriver Finans.

Mediet skriver, at medarbejderne fik meldingen i går torsdag.

De 150 funktionærstillinger, som skal nedlægges, er både stillinger i Danmark og 2/3 skal findes på koncernens salgskontorer, i administrationen og på fabrikker globalt.

Danish Crown har været særdeles udfordret af, at leveringen af slagtegrise har været faldende.

Det har presset koncernen, der senest har været nødsaget til at lukke et slagteri i Sæby. Det kostede flere hundrede ansatte jobbet.

Ifølge slagterikoncernen har den buldrende inflation gjort det svært for danske landmænd at få økonomien til at løbe rundt, når det kommer til produktionen af slagtegrise.

En del af dem har valgt at lukke deres stalde, men andre sælger deres grise til eksport for at skabe indtjening.

Begge dele har medvirket til nedgangen i slagtegrise hos Danish Crown.