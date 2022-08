Lyt til artiklen

Den igangværende Pride-uge, som er en politisk markering for rettigheder og anerkendelse af LGBT+-personer, har fået en lang række butikker og virksomheder til at omfavne markeringen.

En omfavnelse, som ofte bliver mødt med opbakning og ros, men som også i flere tilfælde har udløst kritik og hovedrysten fra kunderne.

Frederiksberg Centret havde eksempelvis lagt et opslag op på Facebook, hvor de fortalte, at centeret 20. august laver et event, hvor man kan komme forbi og få Pride-flag på kinderne og lave farverige armbånd.

Et opslag, som blev bombarderet med så mange negative kommentarer, at det efterfølgende blev slettet.

DSB har iklædt deres logo regnbuefarverne, hvilket har afstedkommet adskillige positive tilkendegivelser på Facebook, men hvor der også er kommentarer som 'åh nej', 'I er gået fra forstanden' og 'hvornår kommer der et flag for heteroseksuelle mennesker' til opslaget.

Og så er der Netto, der, sammen med blandt andet 7-Eleven og Flügger, er hovedsponsor af Priden.

På Nettos Facebook-profil får de en del kritik for dels at ændre deres logo til regnbuens farver og for at sælge merchandise til Priden.

En skriver: 'Vi er styret af minoritetsgrupper, og så har jeg handlet i Netto for sidste gang.'

En anden: 'Så stopper I.' En tredje: 'Jeg har hverken respekt for 'dem' eller Netto, som lefler for venstreorienterede aktivistmiljøer.'

Flere steder på sociale medier er der sågar brugere, der skriver, at de føler sig krænket af firmaernes markering af Priden.

Hos Netto forklarer man, at kritikken ikke er noget nyt fænomen.

»Hvert år er der en reaktion. Vi oplever ikke, det er større i år, men det bliver mere italesat som krænkelse, fordi det bliver talt ind i en krænkelseskultur,« siger Christian Dahl, HR-chef i Netto:

»Jeg ved godt, at der er nogen, der føler sig krænket, men jeg har svært ved at se Priden som en krænkelse. Det er en hyldest til friheden til at være den, man er, som er temaet i år.«

Han slår fast, at kunderne har lov til at have deres holdninger, men at det intet betyder for Nettos engagement i Priden.

»Vi skal stå ved det, og vi vil ikke fjerne det, som nogle omtaler som 'gay-pride-tingeltangel' i vores sortiment. Det ville være forfærdeligt, hvis vi ændrede på det, bare fordi der kom negative reaktioner. Vi kommer ikke til at skrue ned for det her,« siger Christian Dahl.

Skal folk, der ikke støtter op om Priden, helt lade vær med at handle i Netto?

»Nej, for så går vi i den modsatte grøft. Der skal være plads til alle, og vi respekterer alle.«

Pride Copenhagens politiske forperson, Lars Henriksen, er ikke overrasket over kritikken.

»Det er super ærgerligt, men det kommer ikke bag på mig. Det understreger bare behovet for de her partnerskaber, og forhåbentlig får det vores partnere til at synes, det her er endnu vigtigere,« siger Lars Henriksen:

»Det er udtryk for nogle holdninger, som måske til daglig ikke kommer op til overfladen, og som så kommer op nu. Jeg tror, det er vigtigt, at vi eksponerer den her homofobi og transfobi, som vi går og bilder os ind, er en saga blot. Det er vigtigt, at vi ser, at der er en samtale og en kamp, som stadigvæk er vigtig.«

Direktøren for Pride Copenhagen, Lars Henriksen. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Direktøren for Pride Copenhagen, Lars Henriksen. Foto: Asger Ladefoged

Han kan godt forstå, hvis nogle virksomheder er overraskede over reaktionen, men understreger, at det er han bestemt ikke selv.

»Jeg tror, at alle LGBT+-personer er klar over, at der er folk i samfundet, der forholder sig sådan her til os. Det er jo en del af vores hverdag at møde de her diskriminerende og respektløse bemærkninger på alle mulige planer,« siger Lars Henriksen:

»Men jeg vil sige til alle dem, der nu råber op, at det får ikke mig til at klappe i på nogen måde. Det gør mig bare mere stålfast om at kæmpe den her kamp og få skabt dialog.«