Boligmarkedet kan være en sur karklud, der kræver mere end almindelig god tålmodighed for at få den gamle bolig solgt - og om muligt endnu mere is maven at finde nye kvadratmeter, der er alt det, man lige går og drømmer om.

Men ikke for den anerkendte frisør og stylist Dennis Knudsen. Det tog ham nemlig ikke mere end én måned at få solgt sin 150 kvadratmeter store lejlighed på Havneholmen i København - og nu er han også blevet ejer af en ny lejlighed i Københavns nybyggede omgivelser; Engholmene.

Det skriver Boliga.

Knudsens nye lejlighed ligger på Myrholm, der er en af boligøerne i det nye område i Sydhavnen, og så rummer den godt 200 boligkvadratmeter og 120 kvadratmeter terrasse - med plads til både udekøkken og jacuzzi.

Prisen er da heller ikke i allemandsenden af skalaen, ifølge tinglysningen af handlen er den kontante købspris nemlig endt på lige knap 15,5 millioner kroner. Det skriver Boliga.

Blandt landets dyreste områder

København SV - hvor Dennis Knudsens nye hjemmebane har postnummer - var sidste år det tiende dyreste postdistrikt i landet at købe ejerlejlighed i.

Her gik lejlighederne nemlig i gennemsnit for 38.883 kroner pr. kvadratmeter, eller hvad der svarer til, at en ejerlejlighed på 80 gennemsnitlige kvadratmeter kostede godt 3,11 millioner kroner.

Dyrest var det dog at købe ejerlejligheder i et af Københavns andre nye boligområder: Nordhavn.

København Ø-afhopperen har i flere år trukket landets højeste lejlighedskvadratmeterpriser, og sidste år nåede disse helt op på 58.257 kroner pr. styk. Hvilket altså svarer til, at en gennemsnitlig lejlighed - som før - på 80 kvadratmeter gik for 4,66 millioner kroner.

Også postnumre som København K, V, Ø, N, Frederiksberg, Hellerup og Skodsborg findes blandt de ti dyreste steder at købe lejlighed i Danmark.

Dennis Knudsen har foruden sit eget brand - også været ledende makeup- og hårstylist på store filmproduktioner, ligesom han også har skrevet flere bøger om skønhed. Sidste år solgte han sin tidligere lejlighed for 11 millioner kroner og høstede dermed lidt i forhold til den pris, han selv gav for kvadratmeterne i 2016. Den gang lød prisen nemlig blot på 6,5 millioner kroner.

