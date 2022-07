Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et problem kommer sjældent alene. For flere hundredtusinder danske boligejere er det blevet den kedelige sandhed.

I de nye ejendomsvurderinger har 400.000 boligejere, som fyrer med gas, udsigt til en ekstraregning oven i de høje gaspriser.

Det er en konsekvens af, at boliger opvarmet med naturgas vurderes at have højere værdi, selv om et politisk flertal har besluttet at udfase brugen af naturgas, skriver Berlingske.

Udviklingen virker absurd, mener forbrugerredaktør på B.T., Niels Philip Kjeldsen.

»Det er i forvejen blevet væsentligt dyrere at være dansker, og især husstande med gasfyr er ramt enormt hårdt af prisstigninger på gas. Vi taler om, at gaspriserne i perioder har været ottedoblet i forhold til 2019. Nu følger der så yderligere et økonomisk smæk. Det virker ret grotesk,« siger han.

B.T. har gennem flere artikler afdækket konsekvenserne af energiprisernes himmelflugt for danskerne.

»Det er ret ekstremt. Vi har adskillige eksempler på husstande med gasfyr, hvis udgifter er flerdoblet. At skulle gå fra at betale 10.000 til 40.000 eller 50.0000 kroner om året for sin gasregning eksempelvis sætter mange danskere i en meget svær situation,« siger Niels Philip Kjeldsen.

I beregningen af de nye ejendomsvurderinger fastsat af Vurderingsstyrelsen øger et gasfyr værdien af ejendommen, mens mere klimavenlige opvarmningskilder som varmepumper sænker værdien.

Niels Philip Kjeldsen er journalist og forbrugerredaktør på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Niels Philip Kjeldsen er journalist og forbrugerredaktør på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Den lave vurdering af de billigere og mere klimavenlige varmekilder skyldes ifølge Vurderingsstyrelsen, at de sættes i samme kategori som gammeldags elvarme.

Men modellen for ejendomsvurderinger tager ikke højde for den faktiske udvikling for gaskunderne eller boliger med gasfyr, mener Niels Philip Kjeldsen.

Vurderingen tager udgangspunkt i 1. januar 2020 – længe før Ruslands invasion af Ukraine og gasprisernes himmelflugt.

»Russiske Gazprom meldte eksempelvis mandag, at de halverer gasleverancer til Europa via Nord Stream 1 i en periode, hvilket medførte en prisstigning på gas på 10 procent øjeblikkeligt. Vi ser den slags vilde stigninger og udsving ret ofte på gas p.t. Det er skidt nyt og en hovedpine, der nok ikke går væk. Boligejere, der varmer med gas, er ramt ret hårdt,« lyder det fra Niels Philip Kjeldsen.

Om regeringen vil tage initiativ til at ændre noget i det nye ejendomsvurderingssystem, der træder i kraft i 2024, er uvist.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) holder – ifølge Berlingske – ferie i øjeblikket og kan derfor ikke træffes for en kommentar.

Ifølge Niels Philip Kjeldsen bør skatteministeren dog benytte sin ferie på at gøre sig grundige overvejelser om, hvad han konkret vil gøre for at lette den byrde, der tynger 400.000 af landets boligejere.

»Det er jo selvfølgelig helt fint, at ministeren holder ferie, men boligejerne med gasfyr er allerede ude i en gyser rent økonomisk. At de så får den her nyhed om, at deres bolig vurderes højere på grund af gas, gør ondt værre,« siger Niels Philip Kjeldsen:

»Det bliver nok nødvendigt for ministeren at forholde sig til det her spørgsmål relativt hurtigt. At boliger med gasfyr skulle være mere værd en boliger med varmepumpe har udløst enorm kritik, og det er nok noget, han er nødt til at forholde sig. Om ikke andet så for boligejernes skyld.«