Krisen kradser for en helt særlig type burgerrestauranter i vores naboland.

Gourmetburgeren er nemlig truet vildt i Sverige, og det er ikke småpenge, som går tabt, lyder det fra branchen.

»Branchen har det problematisk, det kan man roligt sige. Hundredvis af millioner er tabt nu. Og det var guld og grønne skove for nogle år siden,« siger Kent Fors, der er talsmand for den svenske kæde Shady Burgers, til den svenske netavis Expressen.

Det, som luksusburgeren i Sverige lider under, er på mange måder det, som præger hele verden lige nu.

Folk har det nemlig med at skære det luksuriøse væk, når tiderne bliver pressede, så krig og energikrise har altså sat sit aftryk på gourmetburgerens salg i det svenske. Ligesom at der er mange svenske restaurantkæder, der sælger gourmetburgere.

En af de kæder er Bores. Her siger medejer Carl-Henrik Forssbeck, at man forventer, vinteren bliver brutal.

»Det bliver interessant at se, hvor mange der overlever,« siger han.

I Danmark har der også været tegn til, at markedet er mættet, når det kommer til restauranter, der tilbyder gourmetburgere.

Noget, man kunne mærke hos eksempelvis Hachét Gourmet Burger, som var en af de første med en luksusburger i Danmark. De måtte dreje nøglen om i 2019.

»Vi startede i 2010 med en rigtig god forretning i Rømersgade, og på daværende tidspunkt var der måske en håndfuld restauranter, der lavede det samme som os,« forklaret stifter og ejer Jakob Schöttlander.

»Nu kan vi bare mærke, at der er for mange om buddet. Det er et snævert marked, hvor alle mere eller mindre laver det samme. Har man noget godt kød og en god bolle, kan man være med.«

En aktør, som har taget over på gourmetburgerne, er de store internationale fastfoodkæder som eksempelvis McDonald’s og Burger King. De slynger den ene kampagneburger efter den anden, hvoraf størstedelen af dem lover luksus ud over den sædvanlige menu.

»Det er noget, vores gæster har mod på at prøve, så derfor har vi siden 2020 haft gourmetplatformen i vores restauranter, hvor vi kredser en lille smule mere om ingredienserne,« har Marcus Voldom, ansvarlig for presse og marketing i Burger King, for nylig udtalt til B.T.



Hos McDonald’s og Burger King har luksusburgerne været et godt marked at komme ind på, og McDonald’s i USA kunne i modsætning til de nordiske landes luksusburgersteder nyligt melde om et godt regnskab i disse krisetider.