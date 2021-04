I løbet af 2021 kan danskerne se frem til at få en ny lavpriskæde, hvor man kan købe alt fra håndcreme og strømper til fiskeudstyr og sofapuder.

Det lyder måske lidt som noget, vi kender fra butikkerne Tiger og Normal, men den nye kæde kommer ikke til at ligge i små butikker på gågader og i storcentre. De kommer til at være i kæmpe store varehuse, som måske mere minder om IKEA.

»Vores butikker er temmelig store – oppe omkring 3.000-4.000 kvadratmeter, og den første kommer i andet halvår af 2021. I hvert fald inden jul,« siger kædens danske direktør, Thomas Jellum.

Et varehuskoncept, som ifølge Thomas Jellum endnu ikke er set før i Danmark.

I DollarStore kan du købe lidt af hvert. Foto: Pressebilleder Vis mere I DollarStore kan du købe lidt af hvert. Foto: Pressebilleder

»Vi har et superbredt sortiment, hvor man kan købe lidt af hvert til discountpriser. Normal og Tiger henvender sig nok lidt mere til de impulsrelaterede købere med en mindre kurv. Ved os handler man i vogne. Der er lidt til faren, moren, sønnen, datteren og bedsteforældrene,« siger Thomas Jellum.

Kæden, der er tale om, er den svenske 'DollarStore', og selvom kæden først åbner i en enkelt by, vil den komme til at poppe frem i det danske landskab over de næste år. Planen er nemlig, at der skal åbner rigtig mange DollarStore-lavprisvarehuse.

»Jeg vil vurdere, at vi taler 30 til 50 butikker. Det skal vi i hvert fald have i Danmark.«

Et kvadratmeterkrav på op imod 4.000 kan dog gøre det lidt svært for kæden at finde den rette placering, og derfor er stedet til det første varehus heller ikke fundet endnu.

Det er DollarStore, der nu åbner i Danmark. Foto: Pressebilleder Vis mere Det er DollarStore, der nu åbner i Danmark. Foto: Pressebilleder

»Dem, som har været på markedet i mange år, har fået de gode lokationer, og når man så kommer lidt på bagkant, som vi gør, så er det typisk sværere at få en beliggenhed med den rette kvalitet, som vi gerne vil have.«

Thomas Jellum kan dog afsløre, at de kigger på lokationer i byer med minimum 30.000 indbyggere.

Uanset hvor DollarStore-varehusene kommer til at ligge, skal det i hvert fald nok blive en succes ifølge den danske direktør.

»Danskerne elsker discount. Både når det drejer sig om supermarkeder, hvor vi har Netto, Rema og Lidl, men også den her type varer.«

Når kæden kommer til Danmark, bliver det dog under et andet navn. Der er nemlig allerede en kæde i Storkøbenhavn af netop samme navn.

»Det er en af grundene til, at vi ikke er gået over Sundet før og måske heller ikke så hurtigt. For der findes allerede en lille kæde, og de har også internetdomænet,« siger Thomas Jellum.

Da DollarStore er svensk, hedder hjemmesidedomænet nemlig Dollarstore.se, og den danske udgave er så allerede taget. Derfor føler virksomheden sig nødsaget til at finde på et nyt navn og et nyt logo.

Præcis hvad det bliver for et navn, er der dog ikke helt styr på endnu.