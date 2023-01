Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Historierne om Skare Meat Packers er nu også nået til Sverige

Her har dagligvaregiganten ICA besluttet at stoppe med at sælge produkter fra den danske slagterikoncern.

Det skriver Fødevarewatch.

»Fødevaresikkerhed er et vigtigt område for ICA, og vores kunder skal føle sig sikre på vores produkter og assortimenter,« lyder det fra selskabet i et skriftligt svar.

Det svenske nej kommer efter, at det i sidste uge kom frem, at Fødevarestyrelsen havde beslaglagt 250 ton gammel kød hos Skare Meat Packers – noget af det var helt tilbage fra 2010.

Selskabet er efterfølgende blevet politianmeldt for tre forhold:

At der ikke fandtes dokumentation på noget kød, der var mere end fem år gammelt (de 250 ton). Den såkaldte sporbarhed var altså ikke i orden.

At flere kødvarer var forsøgt ompakket, så oprindelseslandet fremgik som et andet.

At kontrollanterne i første omgang ikke fik lov til at komme ind på produktionsfaciliteterne.

I Sverige skulle ICA have solgt et enkelt produkt fra Skare Meat Packers, men det er nu fjernet fra koncernens mange butikker.

I Danmark har reaktionerne på afsløringerne af forholdene hos slagterikoncernen været forskellige. Nogle detailkæder har suspenderet salget, mens andre fortsat sælger varer herfra. Læs mere her

Fødevarewatch skriver videre, at Lidl også stadig sælger produkter fra Skare Meat Packers i 16 europæiske lande.