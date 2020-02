Ejerlejlighedsmarkedet i landets hovestad er stadig lig med dyrt - også selvom salgspriserne for første gange i mange år tog et dyk i 2019.

Særligt i Nordhavn skal man have den helt store pengepung frem, for det er nemlig i den nybyggede bydel, at ejerlejlighederne blev handlet til de absolut højeste priser sidste år.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Faktisk skulle der i gennemsnit 5,8 millioner kroner til for at købe en lejlighed i den nye vandkantsbydel* - det er en million mere en det næstdyreste område; København K.

Til sammenligning koster en gennemsnitlig ejerlejlighed i Brønshøj næsten fire millioner kroner mindre, her blev lejlighederne nemlig i snit handlet til lige over to millioner kroner i 2019.

»Det har været en klar tendens, at de dyreste boligområder er steget mest i pris, og det har udvidet priskløften på boligmarkedet – ikke bare på tværs af land og by, men også inden for byområderne,« siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark, til Boliga.dk .

»En oplagt forklaring på dette fænomen har været de lave og faldende renter, og derudover har mange boligkøbere prioriteret beliggenheden højt og har i stedet for at gå på kompromis søgt mod de større byer for at bosætte sig i bestemte områder.«

Udover indre København og Nordhavn er de dyreste områder i hovedstaden Frederiksberg C og Østerbro, hvor en ejerlejlighed i snit kostede henholdsvis omkring 4,8 og 4,1 millioner kroner i 2019.

Til sammenligning ligger priserne i Nordvest og Valby på 2,1 og 2,4 millioner kroner, hvilket placerer de to bydele sammen med Brønshøj i bunden af skalaen over landets dyreste gennemsnitlige kontante handelspriser på ejerlejligheder.

Prisfald på de dyreste

På trods af de fortsat høje priser oplevede også de dyre områder i hovedstaden, de største dyk i salgspriserne. Nordhavn er således i front med et fald på næsten 12 procent i forhold til 2018.

Men også i København K, Vesterbro, Valby, Nordvest, Frederiksberg og Frederiksberg C er ejerlejlighederne blevet handlet til lavere priser end før.

»Der er grænser for, hvor stort prisspændet kan blive indenfor et bestemt geografisk område på boligmarkedet og så har finansiel regulering betydet, at det er blevet sværere for nogle boligkøbere at være med. Derfor er flere blevet mindre kræsne i boligjagten og søger mod områder, hvor kvadratpriserne er lavere, og man får mere bolig for pengene,« siger Christian Hilligsøe Heinig til Boliga.dk.

Med faldende priser flere steder i hovedstaden, kunne man måske blive fristet til at købe, inden de stiger igen. Men her lyder rådet fra Christian Hilligsøe Heining, at slå koldt vand i blodet og købe efter sit behov for lang sigt.

Realkredit Danmark forventer beherskede prisstigninger på det københavnske ejerlejlighedsmarked i 2020.

