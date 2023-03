Lyt til artiklen

Det har længe været et stort problembarn.

Sidste år fik de en kæmpe bøde på 200.000 kroner for at have underbetalt en kinesisk ansat i en længere periode, og Fødevarestyrelsen har været forbi med flere sure smileyer. Men det er nu fortid, skriver Nordjyske.

For nu lukker Kings Running Sushi, der har ligget på Østerbro i Aalborg siden 2016.

Det skriver restauranten i et opslag på Facebook.

I opslaget fremgår det, at lukningen skyldes 'økonomisk indvirkninger på omkostninger.'

'Kære alle gæster. King's Aalborg træffer hermed det svære valg at lukke restauranten efter 3 års bekæmpelse og tænkning. Pga. det økonomisk indvirkninger på omkostninger er det rigtig svært med at holde restaurant kørende. Vi takker mange gange til jeres støtte i disse år og måtte desværre sige farvel denne gang,' skriver de i opslaget.

Det virker ikke til, at der kun er tale om stigende omkostninger i produktion og råvarer, for i efteråret 2022 fik de som nævnt en bøde på 200.000 kroner for at have underbetalt en kinesisk ansat og samtidig have underbetalt en rumænsk medarbejder, skrev aalborgnu.dk.

Fødevarestyrelsen var i 2020 også på besøg tre gange i restauranten, hvor de udstedte flere sure smileyer, inden der igen kunne uddeles en glad en af slagsen i juli 2020, skriver Nordjyske.