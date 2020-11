Susan Højager følte, hun havde gjort en rigtig god handel, da hun i starten af september benyttede sig af Tilbudibyen.dk for at købe en rensning af sin bil for 225 kroner.

Der var godt nok to måneders ventetid på at komme til, men Susan tænkte, at det var udtryk for, at mange andre havde gjort samme kup som hende. Nu glædede hun sig bare til at få renset bilen. Men så gik noget galt.

Efter to måneders ventetid ringede telefonen.

En medarbejder fra Ok Plus Bilpleje, hvor 55-årige Susan skulle have renset sin bil, var i den anden ende af røret.

Susan Højager. Foto: Privat

»De sagde, at jeg ikke kunne bruge værdibeviset alligevel. Jeg blev småfornærmet. Jeg havde ventet i to måneder. Men de forklarede, at de ikke fik deres penge fra Tilbudibyen, og at jeg derfor ikke kunne bruge den deal,« fortæller Susan Højager og fortsætter:

»De tilbød så, at jeg kunne komme og få bilen renset for samme pris, som jeg havde betalt for den deal. Det gjorde jeg, selv om det betyder, at jeg har betalt for rensningen to gange nu.«

Susan skyndte sig at kontakte Tilbudibyen.dk på telefon og mail for at få sine penge retur.

Men hun fik intet svar. Mens hun ventede, fortsatte Tilbudibyen med at sende nye deals ud på sitet dag efter dag.

»Jeg falder ikke død om af at miste 225 kroner, men det er reelt værdiløse beviser, folk køber. Det er ren fup og svindel,« mener Susan Højager.

Intet tyder dog på, at Tilbudibyen er blandt de efterhånden mange hjemmesider, som er sat i verden for at fuppe og svindle sagesløse danskere via salg af varer, der aldrig har eksisteret.

Ifølge Virk.dk blev Tilbudibyen stiftet i 2011 og har i mange år præsteret omsætninger i millionklassen, viser en gennemgang af selskabets regnskaber.

Flere år har der også været relativt store overskud, selv om der i de to seneste regnskaber har været underskud på flere hundrede tusinde kroner.

På Facebook har Tilbudibyen sågar 55.000 følgere. Det er altså et relativt velkendt og benyttet deal-site.

Men de seneste måneder er noget gået galt.

Efter flere års fint samarbejde er ejeren af Tilbudibyen stoppet med at betale flere af de firmaer, han udsteder deals på vegne af.

Og derfor er firmaerne begyndt at afvise kunder fra Tilbudibyen i døren.

B.T. har talt med syv erhvervsdrivende, der blandt andet tæller en kro, en restaurant og en bilvask, som har deals liggende på Tilbudibyen. De fortæller samme historie:

De har ikke fået penge siden juli, de har alle problemer med at komme i kontakt med ejeren, og de ønsker ikke at have deals liggende på siden længere.

Et af stederne er skønhedsklinikken Lash Care, der ligger i Hvidovre.

»De skylder os 21.873,64 kroner. Vi har fået afregningsbilag fra Tilbudibyen, men pengene er aldrig blevet overført,« fortæller Sanjay Gupta, som står for administrationen i Lash Care, som er hans hustrus firma.

Sanjay Gupta har forsøgt at få penge til Lash Care gennem flere måneder – uden held. Nu er han gået til politiet, siger han. Foto: Privat



Lige nu ligger der seks deals fra Lash Care på Tilbudibyen.dk.

Det er blandt andet en fiskespa til 125 kroner og permanent hårfjerning til 1.875 kroner.



»Det er bedrageri. Han skylder os penge, og han fortsætter med at sælge vores deals, uden at vi har givet ham lov til det. Jeg får dagligt opkald fra kunder, som har købt et bevis. Vi kan ikke gøre andet end at beklage og sige, at de skal henvende sig til Tilbudibyen,« fortæller Sanjay Gupta.



Lash Care har nu anmeldt Tilbudibyen til politiet, siger Sanjay Gupta, der personligt har ringet anmeldelsen ind.



Andre af de erhvervsdrivende, B.T. har talt med, overvejer også at gå til politiet.



B.T. har gennem flere dage forsøgt at finde frem til, hvorfor Tilbudibyen pludselig er stoppet med at betale de virksomheder, B.T. har været i kontakt med.



Tilbudibyen er ikke under konkurs, og der ligger fortsat deals på hjemmesiden.



B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Johannes Samuel Dybdal, der er direktør for Tilbudibyen.dk. Han er ikke vendt tilbage.