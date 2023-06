Timing er alt, hvis man investerer i aktier i forventning om at kunne score en kortsigtet gevinst.

Sidste år tjente snarrådige investorer enorme summer på at satse deres penge på, at Tesla-aktien ville falde brat.

Det gjorde den.

Fra 1. december til 3. januar i år faldt aktieværdien af Elon Musks elbilgigant fra 194,7 dollar pr. aktie til 108,1 dollar - altså et fald på 44, 5 procent på lidt over en måned.

Elon Musk. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix

Og i løbet af 2022 var Tesla-aktien den aktie, som investorerne tjente allerflest penge på ved at satse på, at aktien ville falde - det kaldes også at ‘shorte’. I løbet af 2022 tjente investorer mere end 100 milliarder kroner på at shorte Tesla-aktier, skriver Finans.dk.

Men alle de investorer, der i år er hoppet med på at shorte Tesla-aktier, ser ud til at få en lang næse og lide store tab, da Tesla-aktier på det seneste er braget i vejret.

Hvordan man kan tabe penge på, at aktier stiger, kræver nok en lille forklaring. Den kommer her.

Når investorer shorter - altså satser penge på, at aktie falder i kurs - gør de følgende:

En investor låner et antal aktier i et selskab mod betaling i en aftalt periode.

Investoren sælger nu aktierne til markedspris, for overskuelighedens skyld for 100 kroner stykket.

Tiden går, og investoren krydser nu fingre for, at kursen på aktierne falder. Investoren satsede rigtigt, da prisen for en aktie falder til 75 kroner pr. stk.

Investoren køber nu aktierne tilbage for et lavere beløb, end han solgte dem for. Han leverer nu aktierne tilbage til det selskab, han lånte aktierne af. Han har nu scoret en gevinst på 25 kroner pr. aktie minus handelsomkostninger og det beløb, han gav til selskabet for at låne deres aktier.

Det har været en guldrandet forretning.

Omvendt forholder det sig for de mange investorer, der satsede på, at Tesla-aktien ville fortsætte med at falde i år. De seneste 11 børsdage er Tesla-aktien steget, og fredag ramte den en værdi på 244,4 dollar pr. aktie.

Hvis man er blandt de investorer, der nu skal aflevere Tesla-aktierne tilbage til det selskab, de har lånt dem af, er de altså nødt til at købe dem tilbage til en langt højere kurs, end de selv gav for dem. Det giver dem et dundrende underskud.

Alene de seneste 11 børsdage har investorerne ifølge Finans.dk tabt svimlende 42,3 milliarder kroner på at shorte Tesla-aktier.