Fødevarestyrelsen har konstateret et gentagent problem på en af pizzakæden Gorm's restauranter.

Det har nu resulteret i en sur smiley og en bøde.

Da Fødevarestyrelsen 15. februar besøgte Gorm's i shoppingcentret Fisketorvet i København, kunne restauranten ikke dokumentere, om maden, som gæsterne får serveret, har ligget for længe uden at komme på køl.

»Virksomheden har ikke dokumenteret temperaturer ved varemodtagelse fra sidste kontrolbesøg til dags dato,« står der blandt andet i kontrolrapporten.

En medarbejder på restauranten lagde heller ikke skjul på, at der ikke var foretaget temperaturmålinger.

»Vi får leveret fødevarer i vores åbningstid. De sætter varerne ind, men jeg tror ikke, de tager temperaturer på varerne, og det gør vi heller ikke,« forklarede medarbejderen ifølge kontrolrapporten.

Fødevarestyrelsen fremhæver, at Gorm's modtager letfordærvelige fødevarer, og at pizzarestauranten allerede på et forudgående kontrolbesøg 5. januar var blevet sanktioneret og vejledt om samme forhold.

Bøden, som Gorm's skal betale, lyder på 5.000 kroner.

Den administrerende direktør og medstifter af Gorm's, Christian Madsen, kalder det en »uheldig« sag.

»Det er selvfølgelig ikke godt nok, at vores interne procedurer ikke er blevet overholdt lokalt, og vi har også taget en alvorlig snak med de implicerede medarbejdere, så det ikke gentager sig,« skriver han i en mail til B.T.

Christian Madsen understreger, at fejlen er blevet rettet, og at Gorm's har skærpet fokus på registreringsproceduren fremover.

»Det er vigtigt at understrege, at man som gæst hos os kan være sikker på, at al daglig, fysisk håndtering af fødevarer er fuldstændig korrekt, og derfor kan gæsterne selvfølgelig trygt besøge os,« skriver han.