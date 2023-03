Lyt til artiklen

Porblemerne stod i kø, da Fødevarestyrelsen i midten af februar besøgte et snart 100 år gammelt bageri i det jyske.

»På knapper på paneler på begge sider af døren samt på plastpaneler hængende i døren ses der kagerester. I dekorationsområde ses der mange inaktive insekter under skærmen på lysarmatur direkte over bord til dekoration,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport og fortsætter:

»Ved glasurområde ses der ved to loftvinduer inaktive insekter, spindelvæv og skidt på siderne af vindueskarmen samt siderne på vinduesskakten. Loftvinduerne er direkte over produktberørte overflader samt opbevaring af glasur i spande.«

Ifølge Fødevarestyrelsen blev der ved et tilsyn 2. september sidste år konstateret et lignende forhold på Billund Bageri.

Bageriet har derfor fået en sur smiley og en bøde, der lyder på 10.000 kroner.

»Der ses flyvende fluer ved håndvask i midten af bageriet samt enkelte steder ved glasur-station. Der ses enkelte fluer ved dekorationsstation i konditorafdeling,« står der yderligere i kontrolrapporten, der også beretter om »massive mængder snavs og produktrester«.

Billund Bageri havde ifølge kontrolrapporten følgende kommentar til den mangelfulde rengøring:

»Der har været rengøring for en-to dage siden, men vi kan godt se, at det skal rengøres. Vi har ikke været opmærksomme på insekterne i lysarmaturet, men får det rengjort med det samme.«

Billund Bageri skriver på sin hjemmeside, at det har eksisteret siden 1929, og at den nuværende ejer, Per Klausen, overtog bageriet i 1995. Han har siden ombygget forretningen, så den i dag også huser en café.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Per Klausen, men han er endnu ikke vendt tilbage.