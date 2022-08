Lyt til artiklen

Der var lagt op til en supertjeneste. En historisk fusion med historisk styrke. En gamechanger.

Men den seneste uge er den fortælling smuldret. Og i stedet er der kommet dyb bekymring og tilbagerulning af historiske tiltag.

Allerede da Warner Media, med blandt andet HBO MAX i folden, og Discovery begyndte at fusionere i 2021, var forventningerne store, og i starten af 2022 blev det så bekræftet:

Streamingtjenesterne HBO MAX og Discovery Plus bliver lagt sammen.

Unikke film og serier af højeste standard fra HBO blandet med tv-kanaler, det bedste reality-tv og en masse sportsrettigheder i én unik pakke: En supertjeneste.

Men torsdag den 4. august holdt selskabets direktør, David Zaslav, en pressekonference.

Mediet Guardian har beskrevet den som noget, der lignede en ‘alt er godt’-konference med sved på panden, og den pressekonference har rystet iagttagere og brugere verden over.

Her fortalte David Zaslav blandt andet, at HBO MAXs historiske tiltag med at lægge deres film på tjenesten 45 dage efter biografpremieren – i stedet for de 120 dage, der ellers har været biografvinduet traditionelt – er skrottet igen.

Nu satser HBO »helhjertet« på den gamle biografmodel.

Flere film på tjenesten er pludselig fjernet. Og en film som Batwoman, der har kostet 90 millioner dollar at lave, bliver skrottet helt.

Det samme bliver navnet HBO MAX, når de to tjenester fusionerer, lød det.

»Beslutningen om at smadre HBO MAX-brandet og starte forfra har efterladt iagttagere i branchen i chok,« skriver Guardian om tiltagene.

Vil du savne HBO MAX, hvis tjenesten forsvinder?

For pludselig er indtrykket, at der skal spares.

Rygter om, at HBOs hær af filmfolk og manuskriptforfattere går en hård fremtid i møde – måske med besparelser – svirrer.

Tjenesten skal have et helt nyt navn. Og det er tydeligt, at det er Discovery-delen, som direktør David Zaslav kommer fra, der fører taktstokken.

»Alt det her er udtryk for, at hele streamingmarkedet er blevet ramt af virkeligheden. Efter en gylden periode under corona er det blevet tydeligt, at nu vokser træerne ikke længere ind i himlen. Færre abonnenter kommer til, og det gør ondt økonomisk,« forklarer Rasmus Larsen, redaktør hos Flatpanels.dk:

»David Zaslav vil have flere indtjeningskilder. En af dem skal være biografer. De vil også satse på klassisk tv. Og så er der streaming, men det er ikke længere hele fokus. Det her er et selskab med en stor gæld, så det handler om at spare og få flere indtægter.«

Han forstår godt bekymringen for, at HBO-brandet bliver smadret.

»Frygten i markedet er helt klart, at det kvalitetsindhold, som HBO har været garant for, bliver udvandet. Og jeg kan forstå den frygt. Det undrer mig enormt meget, at den nye ledelse tilsyneladende ikke har mere respekt for, at HBO står for markedets bedste kvalitet,« siger Rasmus Larsen.

Discovery Plus og HBO MAX fusionerer i midten af 2023 i USA og i starten af 2024 i Europa.

Hverken prispunkt eller tjenestens navn er meldt ud.

»Men især brugerne af HBO Max skal nok forvente meget store forandringer,« vurderer Rasmus Larsen.