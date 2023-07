Tårnhøj inflation har gjort det ualmindeligt dyrt at fylde indkøbskurven i supermarkederne, siden Putin invaderede Ukraine. Men de seneste uger er supermarkederne begyndt at sænke priserne på for eksempel brød og smør.

Og nu sætter Danmarks største dagligvarekoncern turbo på og sænker priserne mærkbart på over 300 varer. Hvilke kan du se her.

Det er Salling Group, der fra og med torsdag morgen nu trykker priserne ned på tandpasta, shampoo, barberblade og andre plejeprodukter i Føtex og Bilka.

Gennemsnitligt bliver priserne sænket med 22-23 procent på de over 300 varer. Nogle med mere, andre medmindre (i bunden af artiklen kan du se skema med over 20 eksempler på prisnedsættelserne).

For eksempel barberer Salling Group 25,7 procent af prisen på en pakning med fire stk. Gillette Fusion Blade Proglide-barberblade, som går fra en pris på 152 kroner til nu 113 kroner.

Et andet eksempel er 400 ml Axe Shower Apollo, som nedsættes fra 35,25 kroner til 25,00 kroner svarende til et prisfald på 29,1 procent, mens en tube Colgate-tandpasta Fresh Gel på 75 ml sænkes med en enkelt krone (7,7 procent) fra 13 kroner til 12 kroner.

Det er en større investering for Føtex og Bilka at sænke priserne. Prisnedsættelserne skyldes nemlig ikke prisreduktioner hos Salling Groups leverandører, lyder det fra Morten Møberg, direktør i Føtex.

»Vi betaler for det af egen lommen, men jeg håber da, at lavere normalpriser vil betyde, at vi kan sælge et større volumen af de her varer, og på den måde også gå tilbage til vores leverandører og forhandle nogle endnu bedre priser til vores kunder,« siger han.

Priserne på fødevarer er steget voldsomt under inflationskrisen. Nu er der tegn på, at priserne flader lidt ud. Foto: Johan Gadegaard/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix Vis mere Priserne på fødevarer er steget voldsomt under inflationskrisen. Nu er der tegn på, at priserne flader lidt ud. Foto: Johan Gadegaard/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix

I sænker priserne med i gennemsnit 22-23 procent på de over 300 varer. Er det ikke et udtryk for, at I frem til torsdag morgen har haft en alt for høj avance på disse produkter?



»Nej, det kan man ikke sige. Mange af varerne har været kørt som tilbudsvarer. Nu skifter vi fokus, så det her sortiment i højere grad har lave normalpriser.«

Hvad betyder det for jer, at en spiller som Normal, der har banket priserne ned på plejeprodukter i sine i dag 135 butikker, bliver ved at åbne nye butikker?



»Det er klart, at vi holder øje med Normal, som har gjort det godt. Og så holder vi selvfølgelig også øje med vores konkurrenter i de andre supermarkedskæder.«

Hvorfor skal jeg skal købe en pakning med fire stk. Gillette Fusion Blade Proglide-barberblade for 113 kroner hos jer – jeres nye billigere normalpris – når jeg på et splitsekund kan finde de samme barberblade til 109 kroner på nettet?



»Man vil altid kunne finde eksempler på enkelte varer, som er billigere på et givet tidspunkt. Vi orienterer os mere mod vores nærmeste konkurrenter i dagligvarehandlen,« siger Morten Møberg.

Han tilføjer, at Salling Group er på vej med flere prisnedsættelser efter sommerferien uden dog at ville nævne, hvilke typer varer det drejer sig om.

Salling Group oplyser, at Netto kun sænker prisen på enkelte, at de 300 plejeprodukter, da de typisk sælges som spotvarer og altså ikke er en del af det faste sortiment.

Også Coop er begyndt at sænke priserne.

Tirsdag 13. juni sænkede Coop prisen på 40 mejeriprodukter som blandt andet letmælk, da det var lykkedes Coop at forhandle deres indkøbspriser hos Arla ned, da råvareprisen på mælk er faldet markant de seneste måneder.

Og Coop er parat til at tage kampen op med Føtex og Bilka på plejeprodukter, varsler informationsdirektør i Coop Jens Juul Nielsen:

»Vi følger altid vores konkurrenters priser tæt. Det gør vi også her, så vi sikrer, at vi også fremover har konkurrencedygtige priser for vores kunder på personlig pleje.«