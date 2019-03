Salling Group og Dagrofa trækker nu koldrøgede ørred- og lakseprodukter fra Estland tilbage.

Det sker efter at Statens Serum Institut sammen med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet har opklaret et længevarende udbrud af listeria.

I alt ni personer er blevet syge af udbruddet siden 2016, heraf to i 2019. Det drejer sig om fire kvinder og fem mænd i alderen 52 til 90 år, oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

'Alle patienterne i sygdomsudbruddet havde alvorlige sygdomme, som gjorde dem sårbare overfor listeria. På baggrund af interviews med patienter og efter fund af listeria i prøver udtaget hos den danske importør, er smittekilden udpeget til at være koldrøgede ørred- og lakseprodukter produceret i Estland,' skriver styrelsen.

Disse produkter trækkes tilbage VORES Koldrøget Røget Ørred

Vægt: 200 g

Sidste anvendelsesdato: Alle datoer

Stregkode: 5711865700893

Aut. no. EE 564 EG

Solgt i Føtex og Bilka over hele landet Blue Ocean røget ørred

Vægt: 200 g

Sidste anvendelsesdato: Alle datoer i perioden fra den 14.03.2019 til og med den 27.03.2019.

Stregkode: 5701410386658

Aut. no. EE 564 EG

Solgt i: MENY-butikker i hele landet, SPAR Ellevej 34, Frederiksværk, Løvbjerg Randersvej 60, Viborg, Min købmand Sallingsundsvej 122, Harre, Min Købmand Trekanten 46, Grenå, Min Købmand Storegade Kroager 2, Grindsted.

Smittekilden er produkter, der er solgt i Salling Groups varehuse, Føtex og Bilka, i Meny-supermarkeder over hele landet samt i enkelte Spar- og Min Købmand-butikker.

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at der kun er ganske lille risiko for at man bliver syg, selv om man har spist de pågældende produkter.

Det er særligt, hvis man er ældre, gravid eller har nedsat immunforsvar, at man skal være på vagt over for symptomerne på listeria.

Symptomerne omfatter høj feber, kulderystelser, muskelømhed og påvirket almentilstand; nakke-/rygstivhed eller ændret bevidsthedsniveau. Alvorlig listeriainfektion kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse. Hos gravide kan infektion med listeria medføre abort eller dødfødsel.