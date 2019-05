Efter syv år med et samlet tab på godt 1,5 milliarder kroner i Danmark tager tyske Aldi nu endnu et drastisk skridt i forsøget på at rette op på den skrantende forretning.

Filminstruktør Thomas Villum er hyret ind, og Aldi går nu i offensiven på dansk tv for første gang nogensinde. Se reklamen øverst og vurder den i afstemningen lægnere nede i artiklen.

Aldi har ellers i 42 år stædigt holdt fast i ikke at føre tv-reklamer i Danmark, selvom stort set alle andre supermarkedskæder gør det med jævne mellemrum. Tiltaget kommer i kølvandet på, at Aldi for nylig også droppede en fast politik om ikke at have tilbudskampagner.

»Det her er et enormt knæfald,« Henrik Byager, ekspert i PR og kommunikation:

»Aldi er en kæmpe koncern, som plejer at holde sig på det spor, man har lagt ud. Så det her er et enormt konceptuelt knæfald for danskernes manglende accept af Aldis fortræffeligheder.«

Han mener dog, at reklamerne er en god idé – kampagnen er enormt tiltrængt.

»Danskerne har aldrig lært at elske Aldi, og derfor forsøger man her at skabe en ny fortælling. Det egner tv-reklamer sig rigtig godt til,« siger Henrik Byager:

»Jeg synes, at reklamernes koncept er en god idé. Spørgsmålet for mig er, om det simpelthen er for sent at ændre danskernes indtryk af Aldi.«

Kampagnen går under navnet 'AL’DI ting du ikke vidste'. Thomas Villum instruerer rekamerne, og skuespillerne Niels Ellegaard og Razi Irawani medvirker.

Formålet er at rydde op i de fordomme, danskerne har om Aldi, forklarer direktør Finn Tang i en pressemeddelelse.

Derudover skal reklamerne – der har et lettere humoristisk præg – informere danskerne om, hvad Aldi har at byde på.

B.T. har bedt Henrik Byager vurdere Aldis første tv-reklame i Danmark nogensinde:

»Det er ikke den sjoveste reklamefilm, jeg har set, men den er heller ikke dårlig. Jeg slog mig ikke på lårene af grin, men den er ikke ringe. Det er tre ud af seks stjerner. Der er nogle gode idéer i det her,« siger Henrik Byager.

Han mener under alle omstændigheder, at Aldi har en kæmpe stor opgave foran sig.

»Aldi står for foden af et meget stejlt bjerg, og hvis en tv-reklame skal rokke ved det, skal den virkelig vække opsigt og være morsom. Deres brand er ramponeret, og andre kæder har meget mere fart på, så det er svært,« siger Henrik Byager:

»De står i en overlevelseskamp med de andre supermarkeder, og konkurrenterne er foran lige nu. Der skal rigtig meget til, før danskerne pludselig bryder deres vaner og går i Aldi fremfor Rema 1000. Men Aldi skal have ros for det her forsøg, det synes jeg.«