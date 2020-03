De seneste dage er det væltet frem med tiltag fra landets supermarkeder for at bidrage til, at der sættes en prop i smittespredningen af coronavirus.

Og nu tager supermarkedskæden Lidl endnu et skridt. Denne gang er det et tiltag, der skal beskytte kædens medarbejdere, som altså fortsat går på arbejde, mens et rigtig stort udsnit af den danske befolkningen går hjemme.

Fra tirsdag er Lidl begyndt at sætte plexiglas op foran medarbejderne i kassen.

Det betyder, at du vil stå og kigge på medarbejderen gennem en plexiglas-skærm, når du skal betale for dine varer.

Lidl i Kolding satte allerede tirsdag plexiglasskærme op foran kassemedarbejderne Foto: Lidl Vis mere Lidl i Kolding satte allerede tirsdag plexiglasskærme op foran kassemedarbejderne Foto: Lidl

'Vi gør det for at mindske den mulige smittet af coronavirus mellem medarbejder og kunde ved kasserne', lyder det fra Morten Vestberg, pressechef i Lidl:

'Vi håber meget, dette tiltag vil blive taget god imod, da vi som de første ruller det ud, og beder om vores kunders forståelse for den nye måde at blive betjent på'.

Tirsdag formiddag meldte en samlet dagligvarebranche ud, at de sætter afstandsmarkeringer på gulvene de kommende dage.

Det skal hjælpe til, at kunderne holder sig halvanden meter fra hindanden, når de står i kø ved kassen.