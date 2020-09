Budskabet bliver udbasuneret igen og igen: En discountkæde melder ud, at de vil bygge 20, 30 eller 40 nye butikker inden for kort tid og samtidig sænke prisen på en hel masse varer.

Den slags meldinger er blevet hverdag i dansk dagligvarehandel. Men nu kommer et andet budskab, og det kommer som et opråb til kunderne og resten af branchen.

Det er Menys direktør, Kenneth Pedersen, som har grebet megafonen, og han gør det egentlig først og fremmest på helt samme måde, som alle hans konkurrenter plejer at gøre det: Han taler om pris.

Om en uge sænker Meny prisen på omkring 100 varer – kvalitetsvarer, som han kalder det – og melder supermarkedskæden ind i en priskrig, som han ikke rigtigt mener, eksisterer i dag.

De Cecco-olivenolie bliver for eksempel 17 kroner billigere, Ben & Jerry's-is falder med 15 kroner osv.

»Det her er et oprør mod discount. Priskonkurrencen i Danmark bliver defineret af discountbutikkerne og deres begrænsede sortiment. Så skal vi alle sammen rette ind efter deres agenda og slås om prisen på en række udvalgte varer,« siger Kenneth Pedersen.

»Vi vil gerne fravriste os discount-agendaen og det ræs mod bunden ved at lave priskonkurrence på kvalitetsvarer. Vi vil gerne understøtte kvalitet og gøre det mere tilgængeligt for vores kunder.«

Meldingen lægger dog op til flere spørgsmål.

Kenneth Pedersen, direktør for Meny i Danmark, vil have gang i en krig om kvalitetsvarer. Vis mere Kenneth Pedersen, direktør for Meny i Danmark, vil have gang i en krig om kvalitetsvarer.

Når Meny kan gå ud og sænke prisen for en flaske olivenolie med 17 kroner, har I så ikke tjent lidt for meget på den indtil nu?

»Både ja og nej. Nej, fordi vi har fulgt priserne på markedet, og det her er så udtryk for, at vi går endnu længere ned end de andre. Men det er da rigtigt, at vi så tjener 17 kroner mindre nu. Vi ser det som en investering i, at vi gør noget ekstra for kunderne.«

Du siger, at det her er et oprør mod et ræs mod bunden og evig snak om pris. Men det siger du, mens du selv taler om at sænke priser. Er det ikke paradoksalt?

»Lad mig slå helt fast: Man kan ikke drive et supermarked i Danmark, hvis ikke man forholder sig til pris. Der er et sortiment af varer, hvor du skal matche discountbutikkerne i pris, og derfor har vi også et discountmatch på 350 varer,« siger Kenneth Pedersen:

»Selvfølgelig betyder pris noget. Men det bliver aldrig nogensinde fundamentet for vores koncept. Med det her tiltag forsøger vi at sige, at priskonkurrencen også skal handle om at sælge kvalitet til gode priser.«

Kampen om at ændre dagsordenen i dansk dagligvarehandel bliver ikke umiddelbart nem for Meny.

Flere har prøvet før dem, og alligevel er discountsektoren fortsat med at tromle fremad i Danmark.

Senest åbnede Coop torsdag en række nye butikker under fanen Coop 365, der skal være et nyt bud på en lavprisspiller i Danmark.

Det ryster man ikke på hånden over i Meny.

Kenneth Pedersen forklarer, at Meny i dag har 113 butikker og går med planer om at udvide med mindst 10 flere de kommende år.

Generelt går det 'rigtig godt' med kæden, som nu fejrer fem-års fødselsdag, forklarer Kenneth Pedersen.

»Vi har valgt en anden vej end discountbutikkerne, og det er der altså et marked for. Vi satser på kvalitet og service, og det vil vi blive ved med,« lyder det.