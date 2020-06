Den tyske discountkæde Aldi har gennem flere år været voldsomt udfordret i Danmark, hvor kæden har indkasseret det ene trecifrede millionunderskud efter det andet.

Og i 2019 gik det så helt, helt galt.

Her blev det til et voldsomt minus på 512 millioner kroner i Danmark.

Det skriver medierne Finans.dk og Dansk Handelsblad.

Dermed har Aldi tabt svimlende 2,4 milliarder kroner i Danmark de ni seneste regnskabsår.

Aldis danske direktør Finn Tang kalder resultatet 'utilfredsstillende'. Over for Finans forklarer han dog underskuddet med den store omstilling og opgradering af butikker, Aldi er i gang med.

»Det er bestemt ikke tilfredsstillende, at vi kommer ud dårligere end året før. Det skal dog ses i lyset af, at vi gennemfører store investeringer for at geare os til fremtiden,« siger Finn Tang til Finans.dk.

Det er noget af en opgave, Finn Tang og Aldi er kommet på i Danmark.

De sidste fem år alene har minusserne i regnskaberne således lydt på 297, 243, 326, 381 og senest altså 512 millioner kroner.

For at dæmme op for de store økonomiske tab har Aldi Nord, som er den del af hovedkontoret i Tyskland, Aldi i Danmark hører under, løbende tilført store millionbeløb til den danske afdeling.

Samtig med den skræntende økonomi har Aldi lukket en række butikker de seneste år.

Tilbage i 2013 havde Aldi godt 240 butikker i Danmark. I dag er det tal faldet til 182. De butikker er Aldi så i gang med at opgradere, så de har et mere moderne udtryk.