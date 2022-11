Lyt til artiklen

Dagligvarebranchen er præget af benhård konkurrence. Nye kæder skyder op og nye butikker åbner på stribe i kampen om kundernes gunst.

Til gengæld har butikstælleren stået stille i over 11 år hos den jyske familieejede supermarkedskæde Løvbjerg.

Sidste butiksåbning var i 2011, da den 15. Løvbjerg i rækken åbnede.

Men nu er stilstanden brudt.

Løvbjerg Frederikshavn er butik nr. 16 i rækken. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Løvbjerg Frederikshavn er butik nr. 16 i rækken. Foto: Presse-fotos.dk

Fredag slog Løvbjerg dørene op til butik nummer 16 i Frederikshavn i Nordjylland.

Det skriver både Nordjyske og Dagligvarehandlen.

Løvbjergs administrerende direktør, Jesper Due, var ifølge de to medier med til åbningen, og for ham er det ikke bare en butiksåbning.

»Det er også en ny epoke. Det er præcis 4268 dage siden, at vi sidst åbnede en butik. Det var i Fredericia i 2011. Derefter løb Løvbjerg ind i en årrække med underskud, hvor vi ikke kunne investere i ekspansion,« sagde Jesper Due ifølge Dagligvarehandlen.

De seneste år er Løvbjergs omsætning dog vokset markant.

I 2021 omsatte supermarkedskæden for 1,29 milliarder kroner og leverede et årsresultat på 27,3 millioner kroner efter skat.

Løvbjergs butikker ligger primært i de større byer i Jylland, hvor kæden har rødder tilbage til 1926.

Butikkernes salgsarealer er i den større ende, og den nye butik i Frederikshavn er med sine knap 2.000 kvadratmeter heller ingen undtagelse.

