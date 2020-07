En fest, der burde være stoppet for længe siden.

Der bliver hverken talt udenom eller lagt fingre imellem, når Avisen Danmarks erhvervsredaktør, Jens Bertelsen, i lørdagens udgave giver sit besyv med i forhold til discountkæden Aldis nuværende situation i Danmark. Der er tale om hård kost for Aldis ledelse.

Bagtæppet for artiklen er, at Aldi i slutningen af juni kunne præsentere et underskud på svimlende 512 millioner kroner i Danmark for regnskabsåret 2019.

Regnskabet var den foreløbige kulmination på en lang nedtur med det ene trecifrede millionunderskud efter det andet krydret med en lang række butikslukninger de seneste år.

De sidste ni år alene har Aldi haft et samlet underskud i Danmark på 2,4 milliarder kroner, og på få år er det samlede antal Aldi-butikker i Danmark faldet med omkring 60 til 182 butikker i dag.

Og det er altså den udvikling, der får Jens Bertelsen til at mene, at det lyder som en fest, der burde være stoppet for længe siden.

Han mener sågar, at de tyske ejere bør få en medalje for at blive ved med at skyde penge i den danske forretning, hvilket sker med jævne mellemrum.

»Selv med 43 års historie i Danmark ligger Aldi og roder rundt på bunden af det danske dagligvaremarked med en forsvindende lille markedsandel på cirka tre procent,« påpeger Jens Bertelsen, der også noterer sig, at samme markedsandel ikke er vokset, selvom kæden de seneste år har brugt ekstremt store summer på at modernisere butikkerne.

Detaileksperten Bruno Christensen har fulgt Aldi i Danmark, siden kæden ankom i 1977. Han mener, at der gik alt for lang tid, før det gik op for Aldi, at deres koncept ikke passede til det danske marked.

Han mener også, at Aldi har negligeret Danmark i alt for mange år. Men der stopper han så også med at være enig i Jens Bertelsens kritik.

For Bruno Christensen tør godt komme med den dristige spådom, at Aldi står på nippet til en optur.

Han fremhæver, at Aldi i 2017 ansatte den forhenværende Lidl-direktør i Danmark, Finn Tang, som ny direktør. Han peger også på, at Aldi lige nu har igangsat en lang række initiativer og investeringer i Danmark.

Og det, tror han, vil give pote.



»Jeg synes faktisk, vi har set, at Aldi har taget konsekvensen de seneste år og anlagt en helt anderledes stil. De moderniserer butikker, de kører humoristiske tv-kampagner, de har startet tilbudskampagner, og de har ansat nye ledelser i Nordtyskland og Danmark,« siger Bruno Christensen:

»Bare det, at Aldi virkelig er begyndt at tage det danske marked alvorligt, tror jeg, vil betyde, at vi kommer til at se dem få succes. Jeg tror, Aldi får vendt det her,« siger Bruno Christensen.

B.T. har taget kontakt til Aldi for at få en kommentar til kritikken. De har sendt følgende på mail:

'Situationen med den aktuelle kapitaltilførsel er den samme som tidligere. Vi investerer massivt i modernisering af vores butiksnet i tråd med vores strategi, og det koster', siger Finn Tang, direktør for Aldi i Danmark.