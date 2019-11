I efteråret 2017 dukkede en læspende boksehandske op på danskernes tv-skærme. Siden har kampagnen været så massiv, at det nu er det svært at opstøve en dansker, som ikke kender handsken og dens budskab.

For nogle har boksehandsken været historien om en belastende landeplage. For Føtex, som står bag boksehandsken, er det historien om en vild succes.

Det skriver Bureaubiz.

Kampagnen går under overskriften Fø’Tæsk og handler i al sin enkelhed om, at den læspende boksehandske tæsker Føtex’ priser ned.

Allerede i efteråret 2017 beklagede danskere i hobetal sig over reklamen på Føtex’ Facebookside, fordi de følte, den var ’belastende’ – og det, der er værre.

Siden er kritikken af reklamerne dukket op med jævne mellemrum på sociale medier.

Men Føtex har holdt fast, og det viser sig, at det har været en rigtig, rigtig klog beslutning.

For da Føtex lancerede Fø’Tæsk i 2017, skete det i kølvanddet på et par grumme år for kæden.

Mellem 2014 og 2016 alene var antallet af kundebesøg faldet med to millioner om året, oplyser Føtex.

Men så gik Føtex i gang med kampagnen, som også betød prisnedsættelser på 3.000 varer, og så skete der ellers noget.

For samtidig med, at priserne blev sat ned, bankede Fø’Tæsk-kampagnen budskabet om tæsk til priserne ind i hovedet på danskerne igen og igen og igen.

Det fik den ønskede effekt.

Føtex reklamerer blandt andet med 'uhyggeligt lave priser' og 'pris-slagteriet'.

Fra 2017 til udgangen af 2018 steg antallet af kundebesøg med to millioner, så Føtex i 2018 havde 108.954.626 kundebesøg.

Et tal, der er højere end udgangspunktet i 2014.

Og ikke nok med det.

Kampagnens budskab har betydet, at antallet af danskere, der tror på, at Føtex har ’gode priser’, er steget med 23 procentpoint siden kampagnens start.

»Vi har bevist, at det har kunnet betale sig at sætte prisen ned på 3.000 varer, selvom flere sikkert ryster på hovedet over, at vi har vinket farvel til 200 millioner kroner i tabt omsætning og ydermere har spenderet 15 millioner kroner på at markedsføre tiltaget,« siger Karin Sommer, marketingschef for Føtex, til Bureaubiz:

»Men kampagnen har netop fungeret, fordi kampagnen har givet os taletid, og kunderne samtidig har kunnet mærke på egen pengepung, at Føtex er blevet billigere.«

Kampagnens succes betyder, at Fø’Tæsk er nomineret til en reklamepris for sin effektivitet.

Helt generelt skal man dog ikke bare købe Fø’Tæsk-kampagnens budksab helt ukritisk.

I oktober kunne B.T. fortælle, at Føtex-kæden fortsat ligger i den tunge ende prismæssigt. Det viste to pristjek af dagligvarekædernes billigste varer inden for fem uger.

I den forbindelse stemplede Forbrugerrådet Tænk kampagnen som noget nær salgsgas.

Føtex forsvarede sig med, at kæden er billigst blandt landets supermarkeder.

For at nå frem til den konklusion frasorterede direktør Jan Laursen hypermarkedet Bilka og de fem discountkæder Netto, Rema 1000, Aldi, Lidl og Fakta.