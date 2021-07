Onsdag eftermiddag blev der stillet en ny boks op i Kvickly i Næstved.

Det ligner en pakkeboks fra Postnord, men der står Coop på, og boksen er ikke en klassisk pakkeboks.

I stedet er der tale om de spæde skridt til et nyt koncept, som også så småt er ved at blive rullet ud hos Coops ærkerivaler i Salling Group.

Et kapløb tager form.

»Der er en konstant søgen efter at få en lille fordel og få lidt flere kunder ind. At kalde det total krig er nok for meget, men det er endnu et udtryk for, at supermarkedskæderne gør alt for at vinde nye kunder og række ud til nye segmenter,« vurderer Mogens Bjerre, lektor på Copenhagen Business School.

Boksen i Næstved er faktisk indrettet til at modtage pakker, men i stedet for tøj, sko og elektronik fra de klassiske webshops er det dagligvarer fra Coopmad.dk, der kommer til at ligge bag de forskellige låger.

Konceptet er, at du bestiller dine fødevarer på Coopmad.dk, varerne bliver pakket, og så henter du dem i boksen, som du kan åbne ved hjælp af en kode, du får i en sms.

Samme slags koncept har været under udrulning i Salling Group-kæden Føtex, hvor der det seneste år er opstillet 11 såkaldte Køb og Hent-bokse ved Føtex-varehuse.

Coops nye koncept, Bestil og Hent, bliver testet i Kvickly i Næstved. Foto: PR

Og så er der Bilka, som i nogle år har drevet konceptet Bilka To Go, hvor du bestiller varer på nettet, kører hen til Bilka-varehuset og får dine færdigpakkede varer udleveret.

Det koncept bliver nu udvidet massivt, når Bilka det kommende år sætter ti containere op rundt i landet, så du kan bestille dine varer på nettet og så afhente dem i en massiv slags pakkeboks i Bilka-containeren.

Der er eksempelvis allerede åbnet en Bilka to go-container i Fredericia.

Med andre ord: En slags drive in for dagligvarer breder sig stille og roligt i hele landet.

Kunne du finde på at benytte dig af en pakkeboks for dagligvarer?

»Dybest set handler det om at gøre det så nemt for kunderne som muligt. Med den her type løsning kan du hente dine varer, når det passer dig,« forklarer Mogens Bjerre:

»På mange måder er det innovativt og en moderne måde at eksperimentere på. Den klassiske dagligvarehandel med besøg i supermarkedet går tilbage, men man ved ikke helt, hvad kunderne vil endnu. Det her er en billig måde at eksperimentere og blive lidt klogere.«

Tilbage hos Coop lyder det, at man allerede har gode erfaringer med det nye koncept, da det er udbredt i Coop i Sverige.

Om satsningen i Danmark siger Morten Viktor, digital direktør i Coop:

»Onlinehandel med dagligvarer oplever et sandt boom i øjeblikket. Vi forventer, at det vil fortsætte med uformindsket styrke i takt med, at flere og flere oplever bekvemmeligheden. Med Bestil og Hent-skabene tilføjer vi en ekstra mulighed for at spare tid og gøre indkøbsturen meget kortere.«