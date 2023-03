Lyt til artiklen

Så er der ualmindelig godt nyt for Dagrofa, som driver supermarkedskæderne Meny, Spar, Letkøb og Min Købmand.

Trods massive udfordringer med stigende producentpriser, stigende energipriser og generel inflation, blev 2022 det bedste regnskabsår for Dagrofa i 11 år.

Omsætningen steg fra 17,9 milliarder i 2021 til 18,8 milliarder i 2022, mens driftsresultatet steg fra 368 millioner til 384 millioner kroner.

Overskuddet steg fra 57 millioner kroner til 74 millioner kroner.

Kort sagt: Dagrofa buldrede frem i et år, hvor kunder og erhvervsdrivende blev ramt af regulær inflationshammer.

»Jeg er selvfølgelig super tilfreds. Markedsvilkårene har været svære, og der har været meget modvind på cykelstien. Men vi kommer ud med noget, som vi kan være super stolte af,« siger Tomas Pietrangeli, koncernchef for Dagrofa.

Han forklarer, at det især er Dagrofas store foodserviceforretning, som leverer til hoteller og restauranter, og Dagrofas grossistforretning, som sælger til Dagrofas egne kæder og eksterne kæder, der har haft stor fremgang i 2022.

Dagrofas supermarkeder har haft det sværere.

»Vi har været ramt af inflationen. Leverandørerne har sat prisen op i en højere takt, end vi har kunnet sætte priserne op overfor kunderne. Det er det ene. Det andet er, at energipriserne steg kraftigt i efteråret, og det var to sorte skyer over branchen,« siger Tomas Pietrangeli:

»Men Spar var for eksempel den eneste supermarkedskæde, som vandt markedsandele i 2022 – ellers har det været discountkæder. Og der har været stor opbakning til vores lokale supermarkeder rundt om i landet. Så på trods af de svære vilkår er vi stort set det samme antal butikker.«

Om regnskaberne i Dagrofas supermarkedskæder siger Tomas Pietrangeli:

»Det er blandet billede. Der er store forskelle alt efter kæde og geografi. Der er masser af steder, hvor vi har lavet fornuftige regnskaber. Men der er også steder, hvor vi har haft store udfordringer,« siger Tomas Pietrangeli:

»Men vi kommer igennem med samme antal butikker. Og det vidner om, at vi er igennem det værste og er godt rustet til 2023.«

For Dagrofa og Tomas Pietrangeli er der tale om en reel succeshistorie.

Fra 2013 til og med 2020 var der underskud hos Dagrofa, og det var ikke små underskud. I 2018 var der eksempelvis tale om et underskud på voldsomme 593 millioner kroner. At Dagrofa nu har præsenteret overskud to år i træk, er en reel turnaround.

I 2018 lagde Dagrofa en ny strategi, hvor man lukkede en række selskaber og butikker, som ikke gav overskud, og siden har koncernen arbejdet koncentreret med at strømline og effektivisere driften.

Siden er driftsresultatet steget med omkring 270 millioner kroner, når man sammenligner regnskabet for 2018 med 2022.

»Vi har stille og roligt bygget på. Vi har optimeret meget. Vi er selvfølgelig stolte. Det er dejligt at se den fremgang,« siger Tomas Pietrangeli.

Hvad forventer I af 2023?

»Der er enorm usikkerhed, så det er svært at spå om. Men vi er startet rigtig godt i 2023, så vi går efter yderligere fremgang.«