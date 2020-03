Chefen for Danmarks største dagligvarekoncern, Salling Group, går nu ud med en direkte opfordring til at suspendere en lille flig af dansk lovgivning.

Det sker i et opslag på det sociale medie Linkedin, hvor han adresserer den kommende påskeperiode, hvor hundreder af butikker lukker ned på grund af lukkeloven. Ikke mindst hundreder af hans egne butikker i Føtex, Bilka og Netto-kæderne.

Forslaget går i al sin enkelhed ud på, at man suspenderer lukkeloven, så alle landets butikker kan holde åbent i alle påskedagene.

Det vil betyde, at butikker altså ikke skal lukke på helligdagene den 9., 10., 12. og 13. april.

I en video på Linkedin siger Per Bank følgende:

»Jeg vil først og fremmest komme med en ydmyg opfordring til at suspendere lukkeloven i påsken. Påsken er en tid, hvor der er flest kunder, der handler på færrest dage. Det er en rigtig, rigtig travl periode,« siger Per Bank som en henvisning til, at mange kunder stimler sammen i de dage:

»Vi har travlt onsdag og lørdag, men det er altså også torsdag, fredag, søndag og mandag, hvor alle de store butikker er tvunget til at have lukket. Der har vi en kæmpe koncentration i små butikker, som kan komme til at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.«

Han afslutter med en direkte appel:

»Jeg opfordrer til det her på grund af, at jeg vil have, at sikkerheden skal gå forrest. Det er for medarbejdernes skyld, og det er for kundernes skyld.«

I en tekst i opslaget skriver han også, at han mener, at det vil blive en rigtig stor opgave at sørge for, at kunderne holder afstand i de butikker, der åbent i påskedagene.

Hvis ikke lukkeloven suspenderes, giver Per Bank følgende karakteristik af situationen:

'Jeg synes bare, vi udsætter os for en alt for stor unødvendig risiko, når der nu gøres så mange andre ting for at passe på hinanden.'