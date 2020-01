Popcorn til samme kilopris som oksemørbrad. Færdigretter, der koster det samme som at gå på restaurant. Chips, som er ottedoblet i pris.

Eller hvad med en frostpizza for en hundredkroneseddel? Var det noget?

Du sidder måske nu og tænker, at det virker voldsomt, men ikke desto mindre er det eksempler på varer, som nu kan findes i helt almindelige supermarkeder rundt omkring i Danmark.

For mens hylden med de billigste varer har udvidet sig markant som konsekvens af supermarkedernes priskrig, er der også opstået en hylde i den helt anden ende af skalaen.

En luksushylde.

Og her er det ikke usædvanligt, at priserne er alt mellem fem eller ti gange dyrere end den billigste variant.

»Når man ser nogle af de priser her, må man bare sige: Det virker helt vildt,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Men de her varer er der, fordi en gruppe af danskerne i stigende grad efterspørger dem. Tro mig: Der er salg i det her.«

Lad os blive mere konkrete.

Eksempelvis sælger Coop nu 'Oles Pizza' på frost med lufttørret gris og økologiske ingredienser for 100 kroner.

Hvis du går på jagt efter en friskbagt pizza i Danmarks tusinder af pizzeriaer, får du decideret svært ved at opstøve en pizza til samme pris.

De findes, men der er langt imellem.

Der kommer stadig flere luksusvarer ind i supermarkederne.

Og så er der Princip-chips i Føtex med pesto- eller trøffelsmag. De har samme kilopris som en god ribeye-bøf: 289,95 kroner.

Til sammenligning koster en billig pose sourcream and onion-chips i samme Føtex 38,3 kroner kiloet.

Luksuschipsene er altså godt knap otte gange dyrere.

Et andet eksempel er 715 gram færdig, økologisk kødsovs på glas hos Coop til 125 kroner – decideret restaurantpris.

Og det så det vilde eksempel:

Popcorn strøet med havsalt til en kilopris på 750 kroner. 13 gange dyrere end de billigste popcorn til 60 kroner kiloet.

Men ren galskab er det ikke.

Supermarkederne har rigtig gode grunde til at have den slags varer på hylderne.

FAKTA: Sådan bliver de høre priser skruet sammen 1: Emballagen er typisk markant anderledes. Det kan eksempelvis være glas fremfor pap eller plastik. Indpakning er ofte gearet til, at det skal se anderledes og eksklusivt ud. 2: En historie: Ofte er der tale om eksklusive mærker. Det kan være Meyers køkken, Princip – som er markedsført som noget eksklusivt – eller andre mærker, der i forbrugernes hoveder signalerer kvalitet. 3: Ingredienser: Ofte er varerne økologiske, lokale eller indeholder en speciel ingrediens, som gør, at varen skiller sig ud. Det kan eksempelvis være popcorn med ostesmag eller chips med trøffel- eller pestosmag. 4: Prissætning: Prisen er også med til at fortælle dig en historie. Når du for eksempel står ved chipshylden og ser en pose chips til 28,95 for 100 gram – eller står ved kølemontren og ser en frostpizza til 100 kroner – kan din hjerne med det samme afkode, at der er tale om noget ekstraordinært. Den høje pris bidrager til, at du får en oplelvelse af, at du køber noget specielt. Kilde: Flemming Birch

»Den her bølge med luksusvarer har været under opsejling i flere år. Danskerne efterspørger i stigende grad høj kvalitet,« siger Flemming Birch, ekspert i forbrugertendenser hos Birch og Birch.

Men der er forskel alt efter, hvad det er for en vare.

Når det gælder luksusslik – eksempelvis Johan Bülow-lakridser – køber vi det ofte som gaver.

Men superdyre snacks har også en anden funktion:

»Luksussnacks som chips og popcorn er også en identitetsmarkør. Vi præsenterer det for gæster, fordi det er tydeligt for enhver, at det er lidt specielt, anderledes og luksuriøst,« forklarer Flemming Birch:

»Det gør vi blandt andet for at fortælle en lille historie om os selv og vores egen gode smag.«

De dyre færdigretter handler også om, at vi køber ind på en historie om, at vi faktisk får ret god mad, selvom det er færdiglavet.

»Færdigretter er blevet mere udbredt, men det er de kun, fordi supermarkederne har hævet niveauet,« forklarer Flemming Birch:

COOP: Vi sælger masser af det En del af de luksuriøse varer i den høje prisklasse er at finde i Coops butikker. Her forklarer analysechef Lars Aarup, at der er solid efterspørgsel på produkterne. »For 10 år siden skulle det hele bare være billigt, billigt, billigt, men der er kommet en del mere fokus på, at tingene skal være lækre. Folk er mere bevidste og tænker mere på dyrevelfærd, økologi og gode råvarer.« »Vi ser, at folk bevæger sig op mod de dyrere hylder: Køber en mindre og bedre kvalitet af chokolade fremfor den største og billigste plade. I forhold til færdigretter og Oles Pizza for eksempel er det mest i de store byer, at der er interesse for det.« »Men generelt er det her et område, der er i vækst. Og der er salg i det.« Kilde: Lars Aarup, Coop.

»Det er høj kvalitet som fra Meyers, det er økologisk, og det er gode råvarer. Supermarkederne forsøger at skabe en lille restaurantoplevelse derhjemme. Og det køber mange ind på.«

I følge Bruno Christensen skal man vende sig til at se frostpizzaer til 100 kroner og popcorn med kilopriser som de fineste udskæringer af oksekød.

»Luksusvarer kommer til at fylde en del mere de kommende år,« siger han:

»Supermarkederne er så småt gået i konkurrence om de her varer. Og når det sker, plejer det at accelerere.«