Den er populær som aldrig før. Især blandt kvinder og mest i solrigt vejr.

Ligesom solbriller og lidt for korte shorts hænger rosévin for mange uløseligt sammen med sommer. Du finder flaskerne i strandkurven og i græsset blandt venner inde i byerne.

I dagligvarebutikkerne landet over kan man også hurtigt aflæse, at vejret er blevet varmere i Danmark. For noget ser pludselig anderledes ud.

»Rosévin får en plads i grøntafdelingen, og isen ligger der, hvor suppen tidligere lå i fryserne,« siger Lars Aarup, der er analysechef i supermarkedskoncernen Coop.

»De meget sommerlige varer forsøger vi at få frem i butikkerne. Det er rosévin, grillpølser, vandmeloner og is.«

Og ideen med at placere den populære sommervin blandt de afkølede grøntsager virker. Den ligger perfekt kold, når danskerne får fri fra arbejde fredag eftermiddag og endelig kan fejre et rigtigt sommevejr.

Danmark bliver med meteorologernes egne ord nemlig en decideret bageovn i weekenden, hvor det bliver hedebølge og 'ekstremt' varm med op mod 32 grader og sol fra en skyfri himmel.

Lige præcis de forhold er optimale for rosévin. For ifølge Coops seneste analyse topper forbruget om sommeren, når det er varmt.

Bade og solgæster nyder sommervejret ved Nordhavn mandag den 1. juni 2020. Denne weekend kommer hedebølgen tilbage til Danmark. Ritzau Scanpix. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Bade og solgæster nyder sommervejret ved Nordhavn mandag den 1. juni 2020. Denne weekend kommer hedebølgen tilbage til Danmark. Ritzau Scanpix. Foto: Liselotte Sabroe

På lidt over et årti er salget firedoblet og med en hedebølge i weekenden forventes det, at flaskerne med de lyserøde dråber bliver revet ned fra hylderne.

Danskerne er blevet så glade for rosévin, at salget igen slog rekord i 2020. Her er det kvinderne, som går forrest, ved at drikke dobbelt så meget rosé som mændene.

Vinen bliver desuden også drukket langt mere fredag og lørdag, hvilket gør, at Lars Aarup forventer rift om flaskerne i butikkerne fra i dag af.

»Der bliver travlt. På en god sommerweekend som denne kan salget stige med 50 procent,« siger han.

Har man først sent fri fredag, skal man ikke bekymre sig for, at butikkerne løber tør for rosévin. Lars Aarup forsikrer, at der er MEGET på lager.

Sortimentet af rosévin er i Danmark også med årene blevet bredt og spænder fra flasker til svimlende 2.000 kroner ned til 35. kroner.

Vinanmelder Tobias Liechti blindtestede billig rosévin for B.T. tilbage i maj. Du kan se testen i videoen øverst i artiklen. Her gjorde udvalget af vine både negativt og positivt indtryk på eksperten.

»Jeg er næsten ude i, at man ikke kan kalde det vin,« siger han om en, og »Det er en kæmpe vinder det her. Den rammer bare balancen super, super flot.«

Det er ikke kun afkølet vin, som kan slå igennem henover weekenden i supermarkederne.

Sommerfavoritter som vandmelon har Lars Aarup også store forventninger til. I kølvandet på en blæsende og kold sommer kommer den eksotiske og vandholdige frugt nemlig endelig til sin ret.