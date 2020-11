I slutningen af sidste uge tikkede en besked ind i den app, hvor Føtex' medarbejdere får informationer fra ledelsen. Overskriften var: 'Hvordan henvender du dig til en kunde uden mundbind'.

Ud over fem punkter med tekst var der en instruktionsvideo af 1.40 minutters varighed.

Beskeden til de ansatte i Føtex kan opsummeres som følger:

Kommer kunden ind uden mundbind, skal kunden mindes om reglerne og eventuelt tilbydes et gratis mundbind. Påstår kunden, at vedkommende er fritaget fra mundbind, stoler man på det og lukker kunden ind.

Herefter lød beskeden: »Vi går ikke ind i konflikter eller afviser kunder, der nægter at bære mundbind.«

Men andre ord: Nægter kunden hårdnakket at bære mundbind, kan vedkommende gå ind og handle i Føtex uden.

Hos Coop, der driver Fakta, Brugsen-kæderne, Irma og Kvickly, er der lidt andre boller på suppen.

Her er linjen, at hvis ikke medarbejderen kan få kunden til at tage mundbind på, skal der ringes til Coops alarmnummer. Her tages der stilling til, om det er nødvendigt at ringe til politiet.

At Føtex og Coop overhovedet skal lave den slags retningslinjer, er et rammende billede af den situation, landets supermarkeder og øvrige detailhandel er blevet sat i, efter det fra torsdag blev obligatorisk for alle at bære mundbind indendørs i det offentlige rum.

Supermarkedernes medarbejdere – som i mange tilfælde er under 18 år – kan nu komme i situationer, hvor de skal håndhæve restriktioner, som er udstukket af den danske regering.

»Det er en voldsom ting, og jeg tør godt sige, at vi aldrig har set noget lignende,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Man har overladt til detailhandlen at håndhæve regler, der skal inddæmme en pandemi. Der er nok ikke noget alternativ, men det er helt klart en ekstra byrde for dagligvarebranchen.«

Han mener dog, at Salling Group gør det rigtige, når den siger til medarbejderne, at de ikke skal tage konflikten med kunder, der nægter at bære mundbind.

»Det er klogt at sige, at de ikke skal gå i clinch. Det kan hurtigt udvikle sig til noget forfærdeligt noget. Jeg synes, det er den rigtige vej at gå,« siger han.

Mogens Bjerre, lektor på CBS, vurderer også, at det er en situation uden fortilfælde, når medarbejdere i supermarkeder pludselig skal håndhæve regler, der skal inddæmme en pandemi.

»Alle er på udebane her. Og jeg forstår godt begge positioner – både tilgangen i Føtex og hos Coop,« siger Mogens Bjerre:

»Men jeg er nok mest til den i Coop, for det her handler om fællesskabets bedste, og så må man tage den kamp med kunden. Det kræver, at ledelsen træder i karakter. Man må sørge for, at der hele tiden er en leder klar til at tage over, så medarbejderne ikke ender alene i konflikt med en kunde uden mundbind. Der skal ledelsen virkelig gå forrest.«

Både Coop og Salling Group understreger over for B.T., at der ikke har været behov for skarpe tiltag endnu, da kunderne generelt opfører sig godt, bakker op om tiltagene og bærer mundbind.

Af samme årsag forklarer Føtex, at man eksempelvis ikke har fundet det nødvendigt at hyre vagter for at håndhæve mundbindsrestriktionerne.

Hos Føtex forklarer man valget om at råde de ansatte til undgå konflikt på følgende måde:

»Medarbejdernes og kundernes sikkerhed og trivsel vægtes altid højest i detailbranchen, hvilket også afspejles i den linje, vi har lagt. Det er vi meget opmærksomme på, ligesom vi overholder reglerne,« skriver Jan Larsen, salgsdirektør i Føtex, i en mail.

Men hvad så med medarbejderne, hvis de føler sig utrygge ved, at de er nødsaget til at lukke kunder ind uden mundbind?

»Vi evaluerer løbende på, hvordan alle oplever det, og hvordan vores retningslinjer virker i praksis,« siger Jan Larsen:

»Det er meget vigtigt for os. Indtil videre oplever vi, at kunderne er gode til at vise hensyn, og vi kan løse det hele på fredsommelig vis, men ser vi, at det ændrer sig, vil vi selvfølgelig imødegå det på tilsvarende vis.«