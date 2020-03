Forleden stod 20-årige Caroline Kærsgaard og passede kiosken i SuperBrugsen på Amager, som hun så ofte gør. Men den aften skete der noget, som hun faktisk ikke oplever så tit.

»Kunden takkede mig og sagde, at det var rart, at der var medarbejdere i butikken. Hun smilede til mig og sagde, at hun var glad for, at jeg havde smilet til hende, da hun kom hen til kassen,« fortæller Caroline.

Den lille scene kan virke helt banal og hverdagsagtig, men det er den ikke.

I løbet af en dramatisk uge i corona-krisens tegn er supermarkederne gået fra at være noget, danskerne hurtigt smutter ind og ud af, til at være helt kritisk infrastruktur.

Caroline Kærsgaard har været ansat i SuperBrugsen i fem år. Det seneste år har hun været fastansat. Foto: Maren Urban Swart Vis mere Caroline Kærsgaard har været ansat i SuperBrugsen i fem år. Det seneste år har hun været fastansat. Foto: Maren Urban Swart

Kritisk infrastruktur, hvor det er ekstremt vigtigt, at kassedamer, servicemedarbejdere og andet personale går på arbejde, mens en rigtig stor portion af Danmark sidder derhjemme.

Og det mærker medarbejderne i dén grad, fortæller Dagrofa, Salling Group, Lidl, Coop og Rema 1000 samstemmigt til B.T.

»Der er rigtig mange kunder, som kommer hen og siger, at de er taknemmelige for, at vi går på arbejde. Der er rigtig mange positive tilkendegivelser,« siger Frederik Krohn, butikschef i Føtex på Vesterbrogade:

»Det er et rygstød til personalet, at de på den måde oplever, at de lige nu løser en samfundskritisk opgave. Mange kommer på arbejde med en anden stolthed.«

Frederik Krohn er glad for kundernes positive tilkendegivelser. Foto: Maren Urban Swart Vis mere Frederik Krohn er glad for kundernes positive tilkendegivelser. Foto: Maren Urban Swart

Selvom der i midten af sidste uge opstod panikagtige scener i supermarkederne med noget nær hamstring, oplevede mange af butikkernes medarbejdere allerede tidligt en anden og mere venlig tone fra kunderne.

»Det har faktisk næsten været helt rørende at opleve, og det er vi selvfølgelig taknemmelig for,« lyder det fra Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000, og Lidl stemmer i:

»Der er rigtig mange gode oplevelser og positive tilkendegivelser for vores personale lige nu. Det sætter vi stor pris på,« siger Morten Vesterberg, kommunikationschef for Lidl Danmark.

Og rosen er velfortjent, mener de ansattes arbejdsgivere:

»Vores medarbejdere har været ekstremt dedikerede. Det tænker folk måske ikke så meget over normalt, hvilket er fair og forståeligt, men det er selvfølgelig rigtig rart at opleve, at kunderne anerkender den store indsats, kollegerne yder overalt. Det er i den grad fortjent,« siger Kasper Reggelsen, pressechef for Salling Group.

Hos Coop håber man ligefrem, at denne periode kan betyde, at folk får et lidt andet syn på medarbejderne i butikkerne fremover.

»Det er jo medarbejderne, som hver eneste dag sørger for, at danskerne kan få noget at spise. Det bliver måske ikke påskønnet nok til hverdag. Men jeg tror, at vi efter det her vil se, at folk har et anderledes syn på de ansatte,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop.

Tilbage på Amager erkender Carolina Kærsgaard, at det er en noget speciel oplevelse at gå på arbejde for tiden.

Hun bor ikke langt fra SuperBrugsen, og når hun går til og fra arbejde, gør hun det på stort set tomme gader.

»Men det er cool, at vi stadigvæk tager på arbejde. Vi forsøger at få det bedste ud af det og gøre kunderne glade. Vi tager selvfølgelig vores forholdsregler og spritter hænder og vasker hænder ret ofte,« siger Caroline Kærsgaard:

»Kunderne tager også hensyn. De er meget sødere og mere forstående, end de plejer at være. Det gør mig glad. Man føler, man gør noget ekstra, og det er vi rigtig taknemmelige for.«