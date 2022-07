Lyt til artiklen

Supermarkeder og detailbutikker har haft nok at kæmpe med de seneste år, hvor først coronanedlukninger og nu inflation spiller en kæmpe rolle for butikkernes drift og muligheder for at tjene penge.

Men et andet problem er også presserende. Og langt værre, end det ser ud på overfladen.

For mens der bliver politianmeldt cirka 15.000 butikstyverier på landsplan hvert år, så er det kun en flig af, hvor stort problemet med tyverier i virkeligheden er.

Det viser nye tal fra Crimestat, som ligger under Dansk Erhverv.

Her viser en analyse, at detailhandlen nærmere rammes af omkring 45.000 butikstyverier om året, og at det reelle antal butikstyverier altså dermed er omkring tre gange så stort som antallet af politianmeldelser.

Der er altså et gigantisk mørketal.

»Vi har spurgt virksomhederne, hvad deres motivation er for ikke at anmelde butikstyverier, og de svarer, at ressourceforbruget ikke står mål med det udbytte, som en politianmeldelse giver,« lyder det i en kommentar til tallene fra Henrik Sedenmark, chefkonsulent i Dansk Erhverv:

»Desuden oplyser lidt over halvdelen af butikkerne, at deres oplevelse er, at de ikke får noget ud af at politianmelde butikstyverier. Det er vi selvfølgelig opmærksomme på, og vi mener klart, at der er basis for at styrke samarbejdet mellem detailhandlen og politiet på den baggrund, så vi sikrer, at det giver mening at anmelde alt.«

Hvem er det så, der stjæler?



Også det har Crimestat set nærmere på i sin analyse. Her er givet en klar profil af den allermest typiske butikstyv i 2021:

En mand på 38 år

Stjæler personlig pleje, for eksempel en deodorant, hos en købmand eller et supermarked på Amager

Tyveriet sker torsdag 22. marts i tidsrummet 14-18.

Tyven pågribes af en detektiv

Gennemsnitsprisen for stjålne varer i aldersgruppen 20-39 er 209 kroner.

Om den typiske tyv siger Henrik Sedenmark:



»Beskrivelsen af den typiske butikstyv er naturligvis karikeret, men viser med tydelighed, at vi har et godt billede af, hvem der stjæler hvad og hvornår, hvilket hjælper detailhandlen til at målrette deres forebyggende indsats.«