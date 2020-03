Kort efter Mette Frederiksens pressekonference onsdag aften væltede danskere ind i supermarkeder landet over. Kaotiske scener udspillede sig. Folk i alle aldre flåede varer ned fra hylderne. I få tilfælde måtte politiet tilkaldes.

Der var dømt noget nær kaos i supermarkederne. Men der var også dømt vilde salgstal – og i nogle tilfælde rekorder.

Salget af dagligvarer var så voldsomt onsdag og torsdag, at ordet ’hamstring’ blev benyttet flittigt i medier, på sociale medier og af myndighederne selv.

»Onsdag aften blev vores salg 20-doblet i forhold til en normal aften. Det var helt vildt. Torsdag og fredag var salget også flerdoblet,« forklarer Jonas Schrøder, kommunikationschef for Rema 1000.

Også Salling Group og Coop, der til sammen driver langt over 2.000 supermarkeder i Danmark, oplevede et voldsomt boom i salget af alt fra mel og gær til bleer og toiletpapir.

Siden er der dog kommet lidt mere ro på, lyder det samstemmigt fra Rema 1000, Salling Group og Coop.

»Danskerne er blevet lidt mere besindige nu. Vi har stadigvæk et højere salg, men det kan ikke sammenlignes med onsdag, hvor der virkelig var knald på, eller torsdag, der var som en ekstremt stor juledag,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop, der driver Irma, Kvickly, Fakta og Brugsen-kæderne:

»Men vi er langt fra normalen. Vi er nu i et beredskab, hvor vi sigter efter at have en stabil leverance på et andet niveau end før. Du vil stadigvæk opleve, at der er nogle varer, som er udsolgt, men de kommer hjem igen. Så der er ro på.«

Også Rema 1000 melder, at der kan være mangel på 'enkelte tørvarer' i butikkerne lige nu - men at de varer er på vej.

Hos Salling Group, der driver Føtex, Bilka og Netto, melder man også om kunder, der tager det lidt mere roligt – og beskriver et nyt indkøbsmønster i butikkerne.

»Det, vi så onsdag aften og i sær torsdag morgen, var ekstremt. Men allerede torsdag aften og fredag blev det mere normalt. Vi ser en balancering, kan man sige. Salget er stadigvæk højere end normalt, men det er slet ikke på det niveau,« siger Kasper Reggelsen, pressechef for Salling Group:

»Vi oplever, at der er færre kunder i butikkerne ad gangen. Folk er gode til at sprede deres indkøb ud og ikke klumpe sig sammen i små tidsrum. Og det er også det, vi opfordrer til, så det er positivt.«

De seneste dage har der været omfattende udskamning af danskere, der hamstrer, ligesom medier har haft stor fokus på billeder af ribbede butikshylder.

Hos Coop mener man dog, at der er gået lidt inflation i hamstrings-begrebet.

»Jeg synes faktisk, det er forkert at bruge ordet hamstring. For os er hamstring, når der er en, der kører op med sin toyota og tømmer alle butikkens dåser med hakkede tomater ind i baggagerummet. Det er hamstring. Men når folk går ud og fylder skabene op og foretager store indkøb, er det altså ikke hamstring,« siger Lars Aarup:

»Billeder af tomme hylder kan se voldsomme ud og give indtryk af, at der er varemangel. Men det er der altså ikke.«

Han fortæller, at langt de fleste danskere har opført sig rigtig godt i supermarkederne.

Den samme oplevelse har Salling Group og Rema 1000:

»Vi har virkelig oplevet, at kunderne har været søde og respektfulde. Både overfor vores personale og hinanden,« siger Jonas Schrøder fra Rema 1000.

Hos Salling Group lyder det:

»Der har været en del historier om hamstring og dårlig opførsel, men helt generelt oplever vi faktisk, at kunderne virkelig tager hensyn til hinanden. Folk holder afstand, de taler pænt til hinanden og personalet, og der er en ret god stemning. Det sætter vi stor pris på og vil gerne rose alle for bidrage til,« siger Kasper Reggelsen.