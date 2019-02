Antallet af discountbutikker i Danmark er igen støt stigende efter en årrække med historiske butikslukninger. Flere kæder går nu så aggressivt til værks, at der er udsigt til et helt nyt kapitel i den danske supermarkedskrig.

»Det vil først og fremmest betyde faldende dagligvarepriser,« siger Flemming Birch, detailekspert hos Birch og Birch:

»Flere butikker giver øget konkurrence, og i Danmark er prisen en helt grundlæggende forudsætning. Det er på prisen, du markerer, om du vil noget,« siger han.

Discountkæderne har ellers været igennem en hård periode de seneste år.

Sådan har kæderne klaret sig Netto 2014: 457 2019: 503 +46 Fakta 2014: 446 2019: 356 -90 Rema 1000 2014: 250 2019: 328 +78 Aldi 2014: 232 2019: 182 -50 Lidl 2014: 92 2019: 117 +25 Kiwi 2014: 100 2019: 0 -100 Kilde: Fødevarewatch

Fra 1979 steg antallet af discountbutikker hvert eneste år, indtil det toppede med 1.577 i 2014. Men ligesom man troede, at discountbutikkernes succes ingen ende ville tage, startede en historisk nedtur.

Pludselig vaklede Aldi og Fakta under det massive pres og begyndte at lukke butikker, og i midten af 2017 kollapsede Kiwi og lukkede alle 99. I starten af 2018 var der 1.461 discountbutikker i Danmark.

Nu er antallet så støt stigende igen. Det er især Netto, Rema 1000 og Lidl, der lægger et solidt tryk på konkurrenterne med butiksåbninger.

Ifølge Fødevarewatch kommer der op mod 60 discountbutikker mere i 2019.

Kiwi blev det første store offer for den danske supermarkedskrig. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Kiwi blev det første store offer for den danske supermarkedskrig. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Hvis den tendens fortsætter, vil antallet af discountbutikker være tilbage på topniveauet i 2020.

»Kunderne står jo tilbage som de helt store vindere i det her, og det har de gjort længe. De får bedre adgang til indkøbsmuligheder, og de får lavere priser,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Priserne på dagligvarer har i forvejen været presset i bund. Priserne faldt med 0,8 procent mellem 2017 og 2018 – det største procentuelle prisfald på dagligvarer i Danmark i ni år.

»Der er et enormt tryk lige nu. Det er ikke utænkeligt, at vi får endnu et år med faldende dagligvarepriser på trods af generel inflation,« siger Bruno Christensen.

Netto: Vi kommer over historisk antal Netto er en af de kæder, der åbner flest nye butikker. I dag har de 503 butikker i Danmark. På sigt er målet 600. »Vi benytter de muligheder, der byder sig. Historisk ser vi, at der hele tiden lukker butikker, og så bruger vi muligheden til at åbne,« siger Brian Seemann Broe, direktør i Netto. Han er enig i, at der er for mange butikker i Danmark i forhold til kundegrundlaget. Men han mener, at i takt med, at der lukker andre supermarkeder, bliver der plads til flere Netto-butikker. »Jeg tror ikke, at det totale antal butikker i Danmark vil stige, men antallet af discountbutikker vil overstige det antal, der var, da det toppede,« siger han: »Det er fantastisk for kunderne. De får større udvalg, og de får billigere varer.«

Til gengæld lurer faren ude i horisonten.

Da discountboblen bristede, lød forklaringen flere steder – blandt andet fra Coop, der lukkede 90 Fakta-butikker - at der simpelthen var for mange butikker i forhold til kunder.

Og nu er boblen igen ved blive spændt helt ud, mener Jens Juul Nielsen, pressechef i Coop, der driver Fakta.

»Der er allerede for mange butikker, og om tre år vil onlinehandel også spille en stor rolle. Der er alt for mange fysiske butikker. Men der er en stor appetit på at åbne butikker. Så må det jo gå, som det går,« siger Jens Juul Nielsen.

Han forklarer, at Fakta højst vil åbne 5-10 butikker mere.

»Buen er spændt hårdt, og hvis du ser på, hvordan indtjeningen er i branchen, så er den minimal. Men der er et åbenlyst kapløb om at åbne flere butikker. Det er ikke et kapløb, vi deltager i,« siger han.

Ifølge Flemming Birch vil andre forretninger også se sig over skuldrene på grund af discountkædernes ambitiøse planer.

»De tager jo også kunder fra tankstationer, kiosker og små købmænd. De bliver presset i bund. Så det er ikke kun et spørgsmål om konkurrence supermarkederne imellem. Det har også konsekvenser andre steder.«