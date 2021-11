Søndag aften kom coronavirus igen øverst på dagsordenen, da Mette Frederiksen skrev på Facebook, at hun forventer, at det bliver nødvendigt med initiativer, der kan bryde smittekæderne.

Og mandag blev der så skruet yderligere op. Klokken 18 er Folketingets partier indkaldt til møde 'om epidemisituationen og tiltag', erfarer B.T.

I landets supermarkeder har man hørt Mette Frederiksens besked klart og tydeligt.

Allerede søndag aften meldte Rema 1000 ud, at man nu gør klar til endnu en omgang med corona.

'Mette Frederiksen forventer nu, at der sker initiativer for at bryde smittekæderne. Vi har derfor her til aften igangsat at hente millioner af mundbind ind fra vores fjernlagre – så hvis der kommer mundbind-krav, kan vi markant øge mængden, vi sender ud i butikkerne,' skrev Jonas Schrøder, kommunikationschef i Rema 1000, på Twitter.

Mandag slår han fast over for B.T., at man nu står klar til at sende både mundbind og håndsprit af sted.

Hos Coop, der driver Fakta, Brugsen-kæderne, Kvickly, Coop 365 og Irma, fornemmer man også, at der kan være noget under opsejling.

»Jeg tror dog, der er et par skridt før mundbind-krav i supermarkeder. Det starter måske med mundbind i offentlig transport eksempelvis, så vi forventer ikke, at der kommer mundbind-krav i morgen. Men vi er klar, hvis det kommer nu,« siger Lars Aarup, kommunikations- og analysechef i Coop:

Vil det være okay med dig, hvis der kommer krav om mundbind i supermarkederne inden for en uge?

»Vi er forberedt. Vi har rigeligt med mundbind på lager og ruller det ud i butikkerne, hvis det bliver nødvendigt.«

Hos Dagrofa, der driver Meny og Spar, holder man 'tæt øje' med udviklingen og står klar med værnemidler, hvis det bliver nødvendigt.

Samme melding lyder fra Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka

Her lyder også en lille besked til danskerne:

»En observation herfra er, at salget af håndsprit og sæbe falder, og det kan måske tyde på, at de gode vaner omkring hygiejne ikke fylder nær så meget, som myndigheder anbefaler og henstiller til,« lyder det i en skriftlig kommentar.

Folketingets partier er indkaldt til møde klokken 18 mandag. Det er endnu uvist, om mundbind-krav bliver aktuelle.