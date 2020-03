Coronavirus-pandemien og et stort pres på landets supermarkeder den seneste uge får nu flere af landets største supermarkedskæder til at holde skarpt øje med medarbejdersituationen.

Frygten er ganske enkelt, at en kombination af massivt overarbejde og en tiltagende bølge af corona-smitte generelt i befolkningen kan føre til, at nogle supermarkeder kommer under så hårdt pres, at de må lukke i en periode.

Allerede tirsdag sagde Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, på et pressemøde med fødevareministeren, at koncernen risikerer at mangle medarbejdere i Netto, og at det kan føre til, at nogle butikker måske må lukke ned.

Senere på dagen startede Netto så en rekrutteringskampagne, hvor de søger medarbejdere, der kan træde til i en måned.

»Vores medarbejdere har arbejdet ekstremt hårdt den seneste uge. Vi har haft mange flere på arbejde. De skal aflastes og have mulighed for at holde fri,« siger Kasper Reggelsen, pressechef i Salling Group:

»Og hvis eksempelvis 10 procent af befolkningen bliver syge af coronavirus, så vil vi selvfølgelig også blive ramt. Og vi har en vigtig opgave, vi skal løse. Vi skal holde så mange butikker åbent som muligt. Det vil betyde, at vi skal bruge flere medarbejdere.«

Han forklarer, at selvom man allerede nu mangler medarbejdere, så er det ikke en akut situation.

Rekrutteringen skal ses som, at man er på forkant.

»Og derfor vil det være forkert at af os afvise, at vi kan komme i situationer, hvor vi må lukke en butik. Får vi fem til 10 sygemeldinger i en af vores mindre butikker, kan det ske. Det forbereder vi os på og flytter selvfølgelig også rundt på medarbejdere og gør alt for, at alt kører videre,« siger Kasper Reggelsen.

Han forklarer, at Netto allerede har fået over 500 ansøgninger på under et døgn.

»Det er overvældende, og det er vi meget taknemmelige for. Vi er også i dialog med nogle af de brancher, hvor man er rigtig hårdt ramt, og hvor vi måske kan hjælpe nogle af de medarbejdere, som er kommet i klemme.«

Meny har også oprettet adskillige jobopslag de seneste dage og søger flere medarbejdere.

Også her lyder det i en mail til B.T., at man forsøger at være på forkant med situationen.

Hos Aldi følger man ligeledes situation meget tæt.

»Vi har ikke medarbejdermangel lige nu, men vi er meget opmærksomme på, at vi kan risikere det i nærmeste fremtid, hvis den her alvorlige situation fortsætter. Og ja, så kan korte kontraktansættelser være en løsning,« siger Kristian Jessen, pressechef for Aldi i Danmark.

I Lidl har man allerede administrativt personale til at hjælpe til med at fylde op i butikkerne.

»Og selvfølgelig følger vi situationen meget tæt. Men lige nu har vi ikke nogen akut mangel på folk,« siger Morten Vestberg, pressechef i Lidl.

Hverken Rema 1000 eller Coop mangler som sådan medarbejder, lyder det.

Men Rema 1000 har ledige stillinger få steder, og Coop har også plads til folk.

»Vi har 168 jobopslag lige nu, men det ligger meget godt i tråd med, hvad vi normalt har. Så vi har ikke nogen akut medarbejdermangel, men hvis der er nogen, der har erfaring med at arbejde i butik, så vil vi selvfølgelig meget gerne høre fra dem,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop.