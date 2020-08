Lørdag eftermiddag i sidste uge tog 55-årige Liselotte Vejborg et skridt, som helt bogstaveligt kan vise sig at være et skridt ind i fremtiden for de danske supermarkedskæder og dig som kunde.

Liselotte tegnede abonnement på konceptet Coop Prime, overførte 1.000 kroner til sin nyoprettede konto og gik så fluks i gang med at spare 15 procent på de dagligvarer, hun i forvejen er så vant til at købe i Coops butikker.

Konceptet er relativt simpelt: For hver 1.000 kroner, du sætter ind på din Coop Prime-konto, får du en fordel.

For de første 1.000 kroner får du 15 procent rabat på alle Coops egne økologiske varer. For hver 1.000 kroner derfra får du en fordel i form af tjenester som TV 2 Play, CMore eller Mofibo.

Sætter du eksempelvis 4.000 kroner ind og bruger dem i Coop-kæderne Fakta, Brugsen, Kvickly og Irma, får du altså 15 procent rabat på udvalgte varer og tre streamingtjenester oven i hatten.

»Det er meget stort skridt. Når supermarkeder på den her måde begynder at tilbyde streamingtjenester, åbner man en helt ny slagmark for at vinde kunder,« siger Claus Bülow Christensen, digital analytiker og indehaver af TomorrowsNextMedia:

»Coop har nok både været skræmt og inspireret af Amazon Prime, som er på vej til Danmark, og som er en tjeneste med 23 fordele. Og jeg tror helt klart, at Coops direkte konkurrenter – især Salling Group – vil sidde og være klar med noget lignende, hvis det her Prime-koncept bliver en succes.«

Coops seneste tiltag er den hidtidige kulmination på en udvikling, som har taget fart i dagligvarebranchen de seneste år.

Coop, Meny, Spar og Lidl har haft apps, hvor man på forskellige måder kan få rabatter ved at hente dem ned på sin telefon og registrere sig.

I sommerperioden fulgte så både Bilka og Føtex op og introducerede deres plus-apps, som også giver rabatter.

Hos Coop er man helt åben om, at Coop Prime handler om at få flere af dine penge i kassen.

»Vi kan se, at danskerne handler i mange forskellige butikker hver uge, så tanken er, at vi vil belønne vores kunder, hvis de bruger flere af deres penge i vores butikker,« siger Morten Viktor, digital direktør i Coop:

Har du en eller flere supermarkeds-apps på din smartphone?

»Håbet og idéen bag konceptet er, at kunderne vil køre forbi vores konkurrenter og komme til os, fordi du har penge stående på kontoen i forvejen, og fordi vi så både giver dig rabat og fordele for den loyalitet.«

Selv om Coops Prime-program indtil videre er det mest omfattende, ligner supermarkedernes app-koncepter hinanden: Du får rabatter og tilbud, som er specifikt rettet mod dig.

Ud over at sikre, at du lægger dine penge hos dem, handler supermarkedernes app-kapløb også om at skabe en ny form for tilbudskultur.

»Udviklingen mod det mere digitale er endnu et søm i en ligkiste, som er utrolig svær at hamre endegyldigt i: tilbudsaviserne,« siger Flemming Birch, forbrugerekspert hos Birch og Birch:

»De koster kæderne penge og er ude af trit med den miljøvenlige dagsorden, mange forfølger i dag. Så tilbudsaviserne vil man gerne af med, og der er de personlige tilbud i de her apps en måde at gøre det på.«

For kæderne er der nemlig også en anden stor fordel ved at give dig tilbud via apps.

I takt med at du køber varer – eksempelvis med kreditkort, som er knyttet til appen – får kæderne mere og mere data, der fortæller dem, hvad det egentlig er, du går og køber.

»Bon-analysen er i centrum for de apps, som mange kæder ruller ud. Med de analyser kan vi jo se ret konkret, hvad kunden putter i kurven, og de hjælper os til at målrette de bedste tilbud til den kunde,« forklarer Rasmus Lindahl, onlinekvalitetschef hos Dagrofa, der driver apps hos Meny og Spar:

Overblik: Det får du i supermarkedes apps Coop-App Alle med app’en får: App-kup tilbud. Spil, hvor du kan vinde gratis varer. Scan & Betal. Dobbelt op på samlemærker. 1 % bonus, hvis du handler for mere end 500 på en måned. Digitale kvitteringer. Er du Coop-medlem, får du også: Personlige tilbud. Medlemsbonus på udvalgte varer. Bonus hos partnere som Tivoli, Legoland osv. Medlemstilbud. Magasinet Samvirke. Coop Prime-konto Sætter du 1.000 kroner ind, får du 15 procent rabat på al Änglamark, Thiese, Irma Hverdag, Coop, 365 Økologi, Minirisk. Får hver 1.000 du sætter ind herfra, får du en fordel. Kan være C More, Mofibo, TV 2 Play, TIDAL osv. Føtex Plus App-rabatter på varer. Personlige tilbud ud fra dine egne købsmønstre. Scanner, så du kan tjekke prisen på varen. Digitale kvitteringer. Kommer du hjem med en muggen vare, kan du sende et billede via app’en og få dine penge tilbage. Bilka Plus App-rabatter på varer. Personlige tilbud ud fra dine egne købsmønstre. Scanner, så du kan tjekke prisen på varen. Digitale kvitteringer. Kommer du hjem med en muggen vare, kan du sende et billede via app’en og få dine penge tilbage. Lidl Plus App-rabatter på varer. Personlige rabatter - eksempevis 10 procent på alt, når man har fødselsdag. Optjener bonus, når man handler. Konkurrencer, hvor du kan vinde gratis produkter. Lodtrækning om gaver og pengepræmier. Partnerfordele som rabat hos Novasol. Digitale kvitteringer. Meny (Menykortet) App-rabatter på varer. Stempelkort - køber du ni af en vare, får du det 10. køb gratis. Digitale samlemærker, så man får rabat på hele kurven, når man har samlet 10. Spar (Spar Sammen) App-rabatter på varer. Stempelkort - køber du ni af en vare, får du det 10. køb gratis. Digitale samlemærker, så man får rabat på hele kurven, når man har samlet 10.

»Det kan være, at når du køber vin, så ved vi, at du også er i markedet efter bøffer og bearnaisesauce, og så kan vi skubbe et tilbud med bøffer frem til dig i appen.«

Tilbage hos Liselotte Vejborg i Skodsborg regner hun med, at hun med tiden kommer til at sætte mere end de 1.000 kroner ind på sine nye Coop Prime-app.

»Jeg har været medlem af Coop i mange år og elsker at handle i Irma. Da jeg så, at jeg kunne få rabat på mejerivarer som Thiese og Änglamark med det her Prime-abonnement, tænkte jeg, at det ville være åndssvagt ikke at være medlem, for jeg køber så meget af det i forvejen,« siger Liselotte Vejborg:

»Det kan også godt være, jeg kommer til at benytte nogle af fordelene på sigt. For mig er der intet at tabe ved det her.«