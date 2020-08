Riften om at anskaffe sig mundbind blev for alvor skudt i gang, da Mette Frederiksen lørdag slog fast, at alle skal bære mundbind i offentlig transport fra på lørdag - og samtidig varslede, at brugen af mundbind kan blive aktuel i andre situationer, hvis corona-smitten breder sig.

En efterspørgsel, som har sendt landets detailhandel på overarbejde for at skaffe millioner af mundbind hjem - og fået flere kæder til at forsøge at regulere salget af mundbind.

Det sker først og fremmest ved at sætte loft på, hvor mange mundbind hver enkelt kunde må købe.

Lørdag eftermiddag meldte Nettos administrerende direktør, Michael Løve, ud på Twitter, at der er sat et loft, så kunder kun kan købe én pakke mundbind per person.

Hos Rema 1000 lyder det søndag overfor B.T., at man har sat en begrænsning, så hver kunde højst kan købe to pakker mundbind med 10 i eller fire pakker med fem mundbind.

Hos Coop, der driver Brugsen-kæderne, Fakta, Kvickly og Irma, har man rykket salget af mundbind op i kiosken, så man bedre kan holde styre på salget.



»I praksis er der nu et loft, der betyder, at man kan købe én pakke mundbind pr. kunde. Og det har folk forståelse for, oplever vi,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop.

Hos Dagrofa, der driver Letkøb, Min Købmand, Meny og Spar, har man endnu ikke besluttet sig for nogen form for begrænsning.

»Vi opfordrer først og fremmest til, at man ikke hamstrer mundbind. Vis samfundssind og køb kun de mundbind, du har brug for. Vi vurderer situationen løbende, og der kan være enkelte købmænd, som sætter restriktioner på, hvis de oplever, at folk hamstrer,« lyder det fra Kasper Thorlacius, pressemedarbejder i Dagrofa.

