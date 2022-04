Sild, snaps og lune frikadeller.

Påskedagene nærmer sig, og det ses på dagligvarebutikkernes tilbudsaviser.

Midt i de utallige prisstigninger er der kamp om at få forbrugerne til at fylde påskekurven hos dem.

Og særligt én dagligvare er sat ekstra meget ned.

Næsten alle supermarkeder har nemlig et tilbud på smør – eller smørbar – i avisen. Og med en pris, der går så lavt som 2,95 kroner for 200 gram Lurpak smørbar hos Lidl, er besparelsen til at få øje på.

»Lige nu bliver smør brugt som et konkurrenceparameter. Det gælder om at have produkter, som kunderne efterspørger. Her er smør (og smørbar, red.) absolut et af topprodukterne. Har man den laveste pris, kommer der kunder i butikken,« siger Bruno Christensen, der er ekspert i detailhandel.

Tal fra Danmarks Statistik viser ellers, at smør, margarine og spiseolier er steget i pris med hele 18,2 procent det seneste år.

Alligevel slår denne påske forrige års smørtilbud, hvor den laveste tilbudspris lå på 5,45 kroner for 200 gram Lurpak smørbar hos Lidl. Lige efter lå Bilka med 5,95 kroner for 200 gram Kærgården smørbar og Netto med 200 gram Lurpak smørbar eller smør for 5,95 kroner.

Gennemsnitligt var tilbudspriserne på smør dog lavere forrige påske. Tager man for eksempel et kig på tilbudsprisen hos Netto og Bilka, er den steget med en krone til 6,95 kroner for 200 gram.

Men hvordan kan supermarkederne fortsat levere skarpe tilbud, når dagligvarepriserne generelt stiger?

Det handler om at lokke kunderne ind i butikkerne med slagtilbud. Isoleret set taber Lidl penge på at sælge 200 gram smørbar for 2,95 kroner, men når kunderne samtidig fylder kurven med andre varer, bliver det en god forretning, forklarer Bruno Christensen.

»Det er forventeligt, at dagligvarebutikkerne kommer med den slags tilbud lige nu. For vi er ikke færdige med at se voldsomme prisstigninger – der vil komme flere,« siger han og tilføjer:

»Vi vil se tilbudspriser på et højere niveau, end vi er vant til. Lige nu handler det altså om, hvem der kan præsentere de laveste tilbudspriser for forbrugerne.«

Derfor kommer det heller ikke bag på ham, hvis andre supermarkedskæder vælger at justere tilbudspriserne i næste uge.

Landets største onlineplatform for tilbudsaviser, minetilbud.dk, har i år oplevet en voldsom stigning i søgninger fra tilbudshungrende danskere.

Og det er især tilbud på varer som smør, pasta, madolie og mel, der jagtes.

Ifølge data fra minetilbud.dk har tilbudsaviserne hos 77 procent af danskerne direkte indflydelse på, hvor der handles ind.