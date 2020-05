Få dage før coronakrisen for alvor brød ud i Danmark, gik Rema 1000 ud med en positiv nyhed: Discountkæden havde slået rekord og haft det største overskud nogensinde i Danmark.

En måneds tid senere kunne Lidl melde om stor vækst. Mandag fortalte Coop, at Fakta har vendt flere års store underskud til plus. Onsdag fulgte Netto så trop og fortalte, at 2019 havde været et rekordår. Fire ud af Danmarks fem discountkæder er i historisk god form.

En storform, de for alvor får brug for det kommende års tid.

For med coronakrisen er fulgt en finanskrise, ingen endnu kender omfanget af, men som eksperter spår til at blive dyb og hård.

En krise, som nemt kan føre til, at de danske forbrugere begynder at holde på pengene.

Allerede nu siger knap en ud af seks danskere, at de regner med at skrue ned for udgifterne til dagligvarer det kommende år.

Det vil ske ved enten at købe færre eller billigere dagligvarer, viser en YouGov-undersøgelse for B.T.

Og den udvikling kan meget vel sende forbrugerne ind i discountbutikkerne – og udløse en fornyet bølge af prisnedsættelser i et dagligvaremarked, der allerede kæmper hårdt om kunderne.

»Vi ved, at efter en økonomisk krise, så er dagligvarebutikkerne et af de første steder, man mærker det. Så vi forventer, at der vil være et større fokus på pris efter coronakrisen,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør for Coop, der driver Kvickly, Irma, Brugsen-kæderne og Fakta:

»Der kommer til at være en skærpet priskonkurrence. Lavprissupermarkederne kommer til at skulle være endnu skarpere på prisen, end de er i dag. Og der skal Fakta være på niveau med de billigste kæder.«

Da finanskrisen for alvor ramte danskerne på pengepungen i 2007, startede et kæmpe boom for discountkæderne i Danmark.

Danskerne begyndte meget hurtigt at købe ind i discountbutikker eller købe supermarkedernes billigere varianter.

Frygter du, at coronakrisen kommer til at ramme din privatøkonomi?

Siden har lave priser været alfa og omega i danske supermarkeder.

»Jeg tror dog ikke, vi kommer til at se den slags priskrig, hvor man pludselig banker prisen i bund på mælk for at sende et signal, men der vil generelt være fokus på at have de laveste priser,« vurderer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Discountkæderne kommer til at få fremgang. Der vil generelt være fokus på at have de laveste priser, og det er egentlig ikke så forskelligt i forhold til, hvordan det så ud før krisen. De her kæder slås benhårdt om markedsandele hele tiden.«

Pris bliver dog ikke det eneste, coronakrisen vil påvirke.

Bruno Christensen mener eksempelvis, at mange danskere de kommende måneder vil vælge supermarked efter, hvor de føler, de bedst kan holde afstand til de andre kunder og undgå smitte.

Hos Coop vil man gøre forskellige ting, alt efter hvilken kæde det drejer sig om, siger Jens Juul Nielsen.

»Vi ved for eksempel fra tidligere kriser, når Danmark går mod discount, så går det galt, hvis man forsøger at putte gule skilte ind i Irma-butikkerne. Så en butik som Irma skal blive ved med at dyrke sin profil med det unikke og høj kvalitet,« siger Jens Juul Nielsen:

»Vi kommer heller ikke til at gå udelukkende efter discount i vores kæder som Kvikly og SuperBrugsen. Men i Fakta, der vil fokus være på at være på linje med de billigste kæder.«