Et stort gult banner har prydet et stillads klods op af Irma på Nørreport i København.

Det er Salling Group og Netto, der står bag banneret med teksten: 'Få råd til at gå i Irma – Gå i Netto.' Og det er så placeret lige ved siden af Irma på Nørre Voldgade.

»Så har Netto marketing været i gang igen, sikker på der kommer et godt modtræk,« skriver administrerende direktør i Salling Group, Per Bank, i et opslag på Twitter.

Og Irma er i den grad kommet med et modsvar.

I et opslag på LinkedIn er Irma og Coop kommet tilbage på fuld styrke.

»Vi ser det som en hyggelig krig, men også en munter event til at give os lejlighed til at vise, at vi er to forskellige koncepter. Det ene koncept er meget fokuseret på pris, hvor det andet er der fokus på kvalitet. Vi er glade for, at der blev lagt op til os,« siger Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen, til B.T.

I Irmas opslag har de streget ordet 'råd' ud og erstattet det med lyst, så den nu hedder: Få lyst til at gå i Irma – Gå i Netto.

Per Bank har også spottet modtrækket fra Irma og kalder det »et godt comeback« på Twitter.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Salling Group, der ikke ønsker at kommentere yderligere i sagen.